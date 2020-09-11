Більше чотирьох років триває судова справа розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Минулого місяця Джолі та Пітт пройшли курс сімейної терапії. Однак, після недавніх заяв про нову кохану актора Ніколь Потуральські, напруга між колишнім подружжям зросла. Тому вони більше не будуть проводити терапію.

У липні цього року подружжя голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта повідомило, що пройшло курс сімейної терапії. Однак, очевидно, через чутки про нове кохання Пітта Ніколь Потуральські, видання Us Weekly повідомило про те, що напруга між подружжям зросла. І наступного курсу терапії не буде.

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Незважаючи на те, що влітку Анджеліна Джолі дозволила бачитися Бреду Пітту з дітьми, та те, що він відвідував їхній будинок, тепер подружжя знову не можуть узгодити між собою питання опіки над дітьми.

Напруга між Бредом та Анджеліною зросла. Сімейна терапія більше не проводиться,

– повідомляє видання.

Чергове засідання суду з питань опіки заплановане на наступний місяць. Інсайдери припускають, що, швидше за все, зірковим батькам не вдасться дійти спільної думки.

Зазначимо, що нещодавно з'явилась інформація про те, що 56-річний Пітт разом з новою дівчиною Ніколь Потуральські перебуває в Шато Міраваль, що у Франції. Вони зустрічаються вже 9 місяців. Анджеліна Джолі обурена такою поведінкою ексчоловіка й зазначила, що не думала, що він може так низько опуститися.



Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучені вже 4 роки / Getty Images

Шлюб Анджеліни Джолі та Бреда Пітта