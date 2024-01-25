Стиль в одязі Тіни Кароль можна схарактеризувати як сучасний та індивідуальний. Вона часто обирає модні образи і надає перевагу елегантному вбранню, пише 24 Канал.

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Артистка експериментує з поєднанням різних трендових течій. Іноді вона може одягати вишукані вечірні сукні, а іноді – вуличний одяг. Зазвичай аутфіти Тіна доповнює відповідними аксесуарами та макіяжем, адже важлива кожна деталь. У повсякденні виконавиця обирає більш зручний, часто спортивний одяг.

Початок шляху

Початком повноцінної кар’єри Тіни Кароль можна вважати 2005 рік, коли тоді ще дуже юною вона стала лауреаткою пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". Але перші публічні появи талановитої дівчини були ще до цього – у якості солістки ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України. Вбрання відповідне – строга форма.



Тіна Кароль у формі / Фото з фейсбуку Тіни Кароль

Тіна Кароль – бунтарка

Уже після участі в Євробаченні 2006 року співачку часто можна було побачити в зухвалих образах. Макіяж – смокі-айз. Волосся теж стало коротшим.



Бунтарський образ Тіни Кароль / Фото: Viva



Бунтарський образ Тіни Кароль / Фото: Viva

У 2011 році виконавиця вирішила кардинально змінити зачіску. Сама співачка порівняла себе з хуліганкою, коли згадувала свій стиль того часу.



Бунтарський образ Тіни Кароль / Фото: Viva

У 2019 році на "Танцях з зірками" Тіна повторила свій образ.



Тіна Кароль в образі юності / Фото з інстаграму співачки

Звичний нам образ

У другій половині 2010-х Тіна Кароль перевтілилася у таку, якою зараз ми її знаємо: голлівудський гламур, елегантний силует та фірмові червоні губи, що стали своєрідною візитівкою співачки.



Сучасний образ співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Сучасний образ співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Зараз все частіше можна побачити зірку в нюдовій палітрі. Це стосується як одягу, так і макіяжу. Легкість, ніжність, витонченість – такі слова спадають на думку.



Сучасний образ співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Сучасний образ співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль



Сучасний образ співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль





Сучасний образ співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Тіна Кароль ніколи не боялась експериментувати, маскулінні образи також завжди личили виконавиці.



Сучасний образ співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль



Сучасний образ співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Співпраця з Frolov

Окремої уваги заслуговують образи Тіни від відомого українського дизайнера Івана Фролова.



Тіна Кароль у вбранні від Frolov / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль у вбранні від Frolov / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль у вбранні від Frolov / Фото з інстаграму співачки

Він також шив сценічні костюми для Бейонсе, Måneskin, Джей Ло, Ріти Ори, Джамали та багатьох інших українських і світових зірок.