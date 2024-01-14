На сцені Тіна Кароль завжди у вишуканих сукнях і костюмах, але днями вона вирішила показати кежуальний образ у невимушеній фотосесії. Зірка опублікувала в інстаграмі студійні фото в оверсайз-джинсах і світшоті. Великий розмір речей вдало підкреслив її тонку талію.
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Знимкував співачку Михайло Федорак – знаний серед українських зірок фотограф. Він уже не вперше працює і над світлинами самої Кароль.
Підписала світлини співачка римованими рядками, які, як вважають деякі прихильники, можуть бути словами її нової пісні.
Хочеться обіймів і тепла сердечного,
Щоб розмови до світанку,
Та недопитий холодний чай
Сльози, сміх, жарти і довго помовчати, – написала артистка.
Інші образи Тіни Кароль
Тіна останнім часом приміряла на собі чимало ефектних аутфітів. Зокрема, шовкову сукню з вирізом на спині.
Також вона з'явилася у Буковелі в гуцульській шапці.