На сцене Тина Король всегда в изысканных платьях и костюмах, но на днях она решила показать кэжуальный образ в непринужденной фотосессии. Звезда опубликовала в инстаграмме студийные фото в оверсайз-джинсах и свитшоте. Большой размер вещей удачно подчеркнул ее тонкую талию.

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Снимал певицу Михаил Федорак – известный среди украинских звезд фотограф. Он уже не в первый раз работает и над фотографиями самой Кароль.

Подписала фотографии певица рифмованными строками, которые, как считают некоторые поклонники, могут быть словами ее новой песни.

Хочется объятий и тепла сердечного,

Чтобы разговоры к рассвету,

Но недопитый холодный чай

Слезы, смех, шутки и долго помолчать, – написала артистка.

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Тина в последнее время примеряла на себе немало эффектных аутфитов. В частности, шелковое платье с вырезом на спине.

Также она появилась в Буковеле в гуцульской шапке.