Исполнительница отправилась на отдых в горнолыжный курорт Буковель. Тина решила показать фанатам, как проводит свой досуг в Карпатах.

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Тина опубликовала веселое видео из контактного зоопарка Гуцул Ленд в Буковеле. В естественных условиях там живут домашние, экзотические, дикие животные и птицы. А еще в Гуцул Ленде можно увидеть воссозданные дома и быт жителей Украинских Карпат: гуцулов, бойков и лемков.

Образ Тины Кароль

Певица опубликовала смешные кадры, как она сидит рядом с бараном и кормит их. В кадре она часто улыбается, а видеоролик сопровождается колядкой "Нова радість стала".

Знаменитость надела тёплые джогеры голубого оттенка с белыми пятнами. К ним она подобрала красный свитер с рождественским узором и дополнила аутфит коричневыми перчатками, обувью и широкой черной повязкой на голове. Образ Тины завершили очки с белой оправой и желтая сумка-бананка.



Певица в Гуцул Ленде / Скриншот из тик тока Тины Кароль

Также знаменитость примеряла на себе крисаню – традиционную гуцульскую шапку, которая создается многими техниками в красно-белых цветах с добавлением свисающей бахромы и цветных колтунцев.



Певица в Гуцул Ленде / Скриншот из тик тока Тины Кароль

Фанаты засыпали звезду комплиментами и, как обычно, написали много приятных слов: