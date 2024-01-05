Певица часто участвует в разнообразных фотосъемках и делится фотографиями со своими поклонниками. Тина в последнее время примеряла на себе немало эффектных аутфитов в приталенном платье, маскулинном костюме и т.д.

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В этот раз исполнительница продемонстрировала элегантный образ в шелковом платье. Тина решила оставить кадры в черно-белых тонах. Перед камерой фотографа блондинка позировала в длинном шелковом платье белого цвета с перекрещивавшимися на спине бретельках.

Фасон платья не только обнажает спину, но и подчеркивает зону декольте своим вырезом. Блондинка дополнила образ белыми босоножками и завершила аутфит своей фирменной прической с легкими локонами.

Стоит отметить, что платье-комбинация – это мастхэв для каждой девушки. Такое платье никогда не выйдет из моды и всегда будет актуально. Если вы еще приобретете его в белом, молочном или черном цвете, то сможете получить базовую вещь на годы.

Похожее платье недавно примерила британка Рози Гантингтон-Уайтли на отдыхе в Таиланде, что еще раз подтверждает актуальность этого фасона.

Как всегда, фанаты засыпали новые фотографии певицы приятными комментариями: