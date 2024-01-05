Співачка часто бере участь у різноманітних фотозйомках та ділиться світлинами зі своїми прихильниками. Тіна останнім часом приміряла на собі чимало ефектних аутфітів у приталеній сукні, маскулінному костюмі тощо.

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Цього разу виконавиця продемонструвала елегантний образ у шовковій сукні. Тіна вирішила залишити кадри в чорно-білих тонах. Перед камерою фотографа білявка позувала у довгій шовковій сукні білого кольору на бретельках, які перехрещувалися на спині.

Фасон сукні не лише лише оголює спину, але й підкреслює зону декольте своїм вирізом. Білявка доповнила образ білими босоніжками та довершила аутфіт своєю фірмовою зачіскою з легкими локонами.

Варто зазначити, що сукня-комбінація – це мастхев для кожної дівчини. Таке плаття ніколи не вийде з моди та завжди буде актуальним. Якщо ви ще й придбаєте його у білому, молочному чи чорному кольорі, то зможете отримати базову річ на роки.

Схожу сукню нещодавно приміряла британка Розі Гантінгтон-Вайтлі на відпочинку в Таїланді, що ще раз підтверджує актуальність цього фасону.

Як завжди, фанати засипали нові світлини співачки приємними коментарями: