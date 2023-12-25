Тина Кароль всегда поражает своих поклонников безупречными образами. Блондинка умеет не только эффектно выглядеть в роскошных платьях и костюмах, но и в базовом образе, состоящем из обычных вещей.

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Знаменитость решила спеть традиционную колядку "Новая радость стала" в атмосферной локации, передающей дух Рождества. Тина вселась в большое белоснежное кресло с пухом, а позади нее красовались красные елки и кусты усыпанные снегом. Много снега было и под ногами.

Образ Тины Кароль

Певица надела традиционный рождественский свитер белого цвета с горловиной, созданный в разнообразных праздничных узорах синего и красного цвета. Такие свитера становятся особенно популярными в период праздников, ведь отражают на себе все новогодне-рождественское настроение с зимними узорами.

Верх Тина дополнила белоснежными лосинами и коричневыми ботинками. К ним знаменитость надела коричневые варежки.

Тина Кароль много лет назад выпустила видеоролик "Рождественская история с Тиной Кароль", в котором исполняла традиционные украинские колядки. На этот раз знаменитость в очередной раз заколядавала, впрочем поклонников ее интерпретация не понравилась, поэтому они засыпали ее негативными отзывами:

"Почему "звезда" ясна не зірка?";

"Колядку и ту осквернила своим кривляням..Гадко на нее смотреть";

"Какое-то неуважение";

"Сидеть и ноги опрокидывать. Пожалуй, перепутала песню";

"Это что издевательство над колядкой???Ужас".

Впрочем, фанаты все же оставили положительные отзывы и отметили, что любят колядки в исполнении Тины и не обошли вниманием ее атмосферный образ: