Тіна Кароль завжди вражає своїх прихильників бездоганними образами. Білявка вміє не лише ефектно виглядати в розкішних сукнях та костюмах, але й в базовому образі, який складається зі звичайних речей.
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Знаменитість вирішила заспівати традиційну колядку «Нова радість стала» в атмосферній локації, яка передає дух Різдва. Тіна всілялася у велике білосніжне крісло з пухом, а позаду неї красувалися червоні ялинки та кущі всипані снігом. Доволі багато снігу було й під ногами.
Образ Тіни Кароль
Співачка одягнула традиційний різдвяний светр білосніжного кольору з горловиною створений в різноманітних святкових візерунках синього та червоного кольору. Такі светри стають особливо популярними в період свят, адже відображають на собі увесь новорічно-різдвяний настрій із зимовими візерунками.
Верх Тіна доповнила білосніжними лосинами та коричневими черевиками. До них знаменитість одягнула коричневі рукавиці.
Тіна Кароль багато років тому випустила відеоролик "Різдвяна історія з Тіною Кароль", в якому виконувала традиційні українські колядки. Цього разу знаменитість вчергове заколядувала, втім прихильників її інтерпретація не сподобалась, тож вони засипали її негативними відгуками:
- "Чому "звезда" ясна не зірка?";
- "Колядку і ту спаплюжила своїм кривляням..Гидко на неї дивитися";
- "Якась неповага";
- "Сидіти і ноги перекидати. Мабудь перепутала пісню";
- "Це що за...знущання над колядкою???Жах".
Втім фанати все ж таки залишили позитивні відгуки та зазначили, що люблять колядки у виконанні Тіни й не обійшли увагою її атмосферний образ:
- "Як я обожнюю колядки у вашому виконанні – це любов";
- "Без колядок у Вашому виконанні не проходять жодні різдвяні свята! Це вже традиція";
- "Гарна, чарівна, прекрасна! З кожним роком ще гарніше";
- "Гарний светер і угги, а Тіна то любов";
- "Атмосфера просто кайф і ще різдвяна пісня".