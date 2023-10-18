Для фотосесії співачка обрала одяг від української дизайнерки Ельвіри Гасанової. Знаменитість обрала від бренду GASANOVA чорний бра з об’ємними чашками, шорти на високій посадці декоровані сріблястими камінчиками.

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Знімками співачка поділилася у своєму інстаграмі. 32-річна британка доповнила свій образ чорними лакованими туфлями-човниками та жакетом, який спадав на одному плечі.

"Тотал-лук від GASANOVA для обкладинки L'officiel Бразилія для Ріти Ори. Ріта Ора, безперечно, потужна! Ріта розповіла в ексклюзивному інтерв’ю L’Officiel Brasil, як вона починала свою кар’єру, поки не зарекомендувала себе як успішна сольна артистка. Вона також зізналась, що її надихають культові фігури, такі як Шер, Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс і Мадонна, що, безсумнівно, відображається в її гламурному образі", – зазначається в дописі GASANOVA.



Ріта Ора у вбранні від українського бренду / Фото інстаграм @gasanova.brand



Ріта Ора у вбранні від українського бренду / Фото інстаграм @gasanova.brand



Ріта Ора у вбранні від українського бренду / Фото інстаграм @gasanova.brand



Ріта Ора у вбранні від українського бренду / Фото інстаграм @gasanova.brand

Ріта Ора вже не вперше обирає вбрання від українських брендів. У березні 2022 року співачка одягнула на фестиваль ZÜRICH OPENAIR у Швейцарії корсетну сукню Fireworks від FROLOV. На Євробачення-2023, яке проходило у Ліверпулі знаменитість прийшла у пальті від бренду LITKOVSKA.