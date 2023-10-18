Для фотосессии певица выбрала одежду от украинской дизайнер Эльвиры Гасановой. Знаменитость выбрала от бренда GASANOVA черный бра с объемными чашками, шорты на высокой посадке декорированы серебристыми камешками.

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Снимками певица поделилась в своем инстаграмме. 32-летняя британка дополнила свой образ черными лакированными туфлями-лодочками и лежавшим на одном плече жакетом.

"Тотал-лук от GASANOVA для обложки L'officiel Бразилия для Риты Оры. Рита Ора, безусловно, мощная! Рита рассказала в эксклюзивном интервью L'Officiel Brasil, как она начинала свою карьеру, пока не зарекомендовала себя как успешная сольная артистка. Она также призналась, что ее вдохновляют культовые фигуры, такие как Шер, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Мадонна, что, несомненно, отражается в ее гламурном образе", – говорится в сообщении GASANOVA.



Рита Ора в костюме украинского бренда / Фото инстаграмм @gasanova.brand



Рита Ора в костюме украинского бренда / Фото инстаграмм @gasanova.brand



Рита Ора в костюме украинского бренда / Фото инстаграмм @gasanova.brand



Рита Ора в костюме украинского бренда / Фото инстаграмм @gasanova.brand

Рита Ора уже не в первый раз выбирает наряды от украинских брендов. В марте 2022 года певица надела на фестиваль ZÜRICH OPENAIR в Швейцарии корсетное платье Fireworks от FROLOV. На проходившем в Ливерпуле Евровидении-2023 знаменитость пришла в пальто от бренда LITKOVSKA.