Свадебное платье для принцессы Дианы создали дизайнеры Элизабет и Дэвид Эммануэль. В ней Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне.

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Британские дизайнеры разработали платье с впечатляющим длинным шлейфом из шелковой тафты длиной более 7 метров. Это платье стало рекордно длинным в королевской семье.

В день своей свадьбы принцесса Диана сияла от счастья, а за королевской свадьбой наблюдал весь мир, однако дизайнеры остались недовольны своим творением.

Дело в том, что платье, которое шилось много месяцев, мгновенно потеряло свой первоначальный вид. Из-за длинной езды в карете, она полностью умерла. Чтобы не испортить этот наряд, на репетицию умышленно одевали на принцессу Диану другое платье.

Однако принцесса Диана не придала этому большого значения, поэтому даже после свадьбы позвонила дизайнерам и поблагодарила их за творения. Она отметила, что платье понравилось очень ей, принцу Чарльзу и всей семье.

Известно, что для ее пошива использовали 6 различных материалов, 25 метров шелковой тафты, 100 метров тюлевого кринолина и 150 метров сетки для тафты. К платью был прикреплен 25-метровый шлейф из вышитого вручную шелка.

Но помятое платье было не единственной проблемой. Визажистка принцессы Дианы пролила на платье духи. Несмотря на то, что пятна всяческими способами пытались избавиться – ничего не получилось. Тогда принцесса Диана была вынуждена поднимать платье за загрязненный участок, чтобы скрыть пятно.