В огромной подборке фотографий прицесы Дианы довольно необычная фотография – принцесса Диана заснула в 1981 году во время бала в музее Альберта и Виктории.

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Образ принцессы Дианы

Фотограф снял знаменитость, когда она сидела вместе с гостями в большом красном кресле. Принцесса заснула хоть и ненадолго, впрочем, этот кадр разлетелся по всему миру.

Леди Ди выбрала на праздничное событие платье в нежных тонах – сочетании белого и светло-сиреневого цвета. Платье обнажало плечи знаменитости и спадало полупрозрачной вставкой в талию, которую подчеркнула сиреневая лента. Пышное платье было усеяно стразами и растительно-цветочным принтом.

Образ знаменитости дополняло белоснежное колье, серьги из жемчужин и многоярусный браслет.



Принцесса Диана заснула на светском событии / Фото с Instagram

Беременность принцессы Дианы

Что интересно, именно в этом платье принцесса Диана и принц Чарльз объявили, что ждут первенца. Сначала все были очень удивлены такой королевской бестактностью, однако впоследствии все были очень рады и счастливы за юную принцессу.

Впрочем, за чудесным известием скрылась горькая правда. Через три месяца после свадьбы с принцем Чарльзом, принцесса Диана узнала, что у ее мужа уже много лет есть любовница. Из-за ряда событий, выпавших на ее судьбу, принцесса пережила немало депрессий, поэтому короткий сон на балу был маленькой возможностью хоть на время переключиться от плохих мыслей.