Еще немного и осень полноценно вступит в свои права, так что стоит узнать, какие модные новинки нам предлагают дизайнеры. Предлагаем вам изучить основные тренды в новых коллекциях брендов.

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Сейчас особенно популярен деловой шик, длина макси и кожаные вещи, но вместе с тем актуальной будет присуща осень многослойность.

Офисный шик

Осенью будет особенно остро ощущаться мода на офисную эстетику. Актуальными будут белоснежные рубашки, заправленные в палаццо, костюмы тройки с жилеткой, брюки с подтяжками и главный аксессуар – галстук.



Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Асимметрия

Асимметричный наряд – это красивый тренд, придающий любому образу особой изюминки. Примерьте на себе этой осенью асимметричные лонгсливы, которые будут очень эффектно смотреться в паре с юбкой.



Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Объемные плечи

Маскулинные жакеты станут отличным элементом гардероба на осень. Ими дополняйте свои аутфиты с кожаными брюками или бермудами.



Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Приталенный силуэт

В моду пытается ворваться приталенный жакет. Стоит отметить, что выглядит он довольно женственно, и обязательно попробуйте его привлечь в свой гардероб.



Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Длина макси

Юбки длины макси продолжают быть в тренде. Выбирайте на осень шелковые, кожаные или денимовые варианты, которые будут удачно сочетаться с вашей верхней одеждой.



Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Прозрачность

Наряды с прозрачными вставками всегда выглядели красиво, поэтому несколько лет дизайнеры добавляют прозрачные ткани в свои коллекции.



Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Костюмы

Этой осенью нам не обойтись без базового костюма, поэтому выбирайте цвет и создавайте с ним множество интересных аутфитов – с босоножками, туфлями, кроссовками и даже сапогами.



Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Кожа

В новом сезоне делайте ставку на кожаные тренчки, брюки и юбки. Кожи осенью будет очень много.



Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Многослойность

С началом первых холодных дней осенью в ход пойдет многослойность. Худы мы будем одевать с тренчами, а блузы с жакетом – к пальто.



Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova