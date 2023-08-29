Ще трохи і осінь повноцінно вступить у свої права, тож варто дізнатися, які модні новинки нам пропонують дизайнери. Пропонуємо вам вивчити головні тренди в нових колекціях брендів.

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Наразі особливо популярним є діловий шик, довжина максі та шкіряні речі, але разом із тим актуальною буде притаманна осені багатошаровість.

Офісний шик

Восени особливо гостро відчуватиметься мода на офісну естетику. Актуальними будуть білосніжні сорочки, заправлені у палаццо, костюми трійки з жилеткою, штани з підтяжками та головний аксесуар – краватка.



Тренди осені 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Асиметрія

Асиметричне вбрання – це красивий тренд, який додає будь-якому образові особливої родзинки. Приміряйте на собі цієї осені асиметричні лонгсліви, які будуть дуже ефектно виглядати в парі зі спідницею.



Тренди осені 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Об’ємні плечі

Маскулінні жакети стануть чудовим елементом гардероба на осінь. Ними доповнюйте свої аутфіти зі шкіряними штанами чи бермудами.



Тренди осені 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Приталений силует

У моду намагається увірватися приталений жакет. Варто відзначити, що виглядає він доволі жіночно, тож обов’язково спробуйте його залучити у свій гардероб.



Тренди осені 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Довжина максі

Спідниці довжини максі продовжують бути в тренді. Обирайте на осінь шовкові, шкіряні чи денімові варіанти, які будуть вдало поєднуватися з вашим верхнім одягом.



Тренди осені 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Прозорість

Вбрання з прозорими вставками завжди виглядали красиво, тож кілька років поспіль дизайнери додають прозорі тканини у свої колекції.



Тренди осені 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Костюми

Цієї осені нам не обійтися без базового костюма, тож обирайте колір та створюйте з ним безліч цікавих аутфітів – з босоніжками, туфлями, кросівками та навіть чобітьми.



Тренди осені 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Шкіра

У новому сезоні робіть ставку на шкіряні тренчкоти, штани та спідниці. Шкіри восени буде дуже багато.



Тренди осені 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Багатошаровість

З початком перших холодних днів восени в хід піде багатошаровість. Худі ми будемо одягати з тренчами, а блузи з жакетом – до пальта.



Тренди осені 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova