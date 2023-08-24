Українці – надзвичайно сильна нація. Під звуки сирен та вибухів дизайнери зачиняли свої шоуруми та виробництва, але не перестали припиняти своєї дільності. Хтось – переїхав у безпечніше місце, хтось – відчинив двері через кілька місяців після початку війни, але всі вони продовжували працювати незважаючи ні на що.

До теми Незалежній Україні – 32 роки: головні досягнення зіркового бомонду вдома й за кордоном

Модна індустрія не лише не зупинилася, але трансформувалася та вийшла на новий рівень. Чимало дизайнерів зрозуміли, наскільки все ж таки цінно створювати одяг в нашій країні з позначкою "Made in Ukraine".

У світовій моді українські дизайнери мають неабиякий попит. Їхнє вбрання люблять зірки світового масштабу, тож обирають речі від українських брендів для світських подій, концертних турів, виступів та інших різноманітних подій. Нашими українськими дизайнерами захоплюється увесь світ, а ми пишаємося тим, що маємо таких талановитих модельєрів.

Початок модної індустрії – як все було

Модна індустрія почала розвиватися у новому руслі зі здобуттям незалежності, у 1997 році. Тоді Ірина Данилевська, Володимир Нечипорук, Сергій Бизов, Лілія Пустовіт і Соня Забуга влаштували перший на пострадянському просторі офіційний Тиждень моди в Україні.

Моду на українське першою підхопила Лілія Пустовіт, яка у 1999 році створила колекцію суконь з використанням національного колориту та етнічних мотивів. Уже через 2 роки політиків почали одягати львівські дизайнерки Оксана Караванська та Роксолана Богуцька. Згодом увесь український бомонд одягався в Андре Тана, Лілії Літковської та Олексія Залевського.

Модний спалах, який перевернув fashion-індустрію, стався у 2014 році після Революції Гідності. Тоді українські вишиті орнаменти на сукнях та сорочках викликали зацікавленість за кордоном. Спочатку знаменитості красувалися у вишиванках, а згодом почали додавати до свого гардероба вбрання від різних українських дизайнерів. Бум на українське триває і досі, а світові селебреті все активніше з’являються у речах талановитих українців.

Українська вишиванка у світі моди

Юлія Магдич – Yuliya Magdych

Дизайнерка зі Львова створила бренд вишиванок у 2013 році. Юлія давно захоплювалася етнографією, українськими звичаями і традиціями, тож продовжила традицію бабусі та мами і почала створювати власні вишиванки.

Вишиванки від бренду Yuliya Magdych сподобав собі увесь український бомонд. Зараз вони є в гардеробі кожної української зірки, а також в знаменитих селебретіз, адже вироби від української дизайнерки розлетілися по цілому світу. Вишиті сукні та вишиванки носять Патриція Каас, Мей Маск, Кетрін Зета-Джонс, Бланка Міро, Келлі Осборн та багато інших.



Мей Маск у вбранні Yuliya Magdych / Фото з Instagram

Ми запитали у дизайнерки про її успіх на світовій модній арені, про емоції, які вона відчуває, коли бачить світових зірок у своєму вбранні та як на її думку змінилася мода в Україні за роки незалежності.

Справжній бум на вишиванки розпочався після Революції Гідності. Тоді вишиванки почали одягати світові знаменитості та більше дізнаватися про Україну, а в час війни – ця річ стала нашою "зброєю". Одягаючи вишиванку ми демонструємо нашу незламність. Як на Вашу думку, на вишиванку вплинули різні періоди України та що для вас особисто означає ця річ?

Вишиванка як живий організм: росте і трансформується. Я рада, що що вона переживає свій ренесанс, що ми з командою до нього дотичні. Одягаючи вишиванку, ми, де факто, одягаємо другу шкіру – українську. Це і гордість, і оберіг.

Вишиванки від бренду Yuliya Magdych носять не лише українці, але й світові знаменитості. Який момент став для вас знаковим і Ви зрозуміли, що стали брендом, який впізнають у всьому світі?

У мене і зараз нема такого усвідомлення. Ще дуже багато роботи попереду. Безперечно, я пишаюся тим, що здійснюю культурну дипломатію: адже український національний костюм тепер вдягають у багатьох країнах, натомість тяжко собі уявити, щоб ми обрали собі на щодень костюм французький чи пакистанський, до приміру.

Як на Вашу думку змінилася українська мода за часів незалежності?

Українська мода була змушена дуже швидко дорослішати, без вчителів і вихователів. Головне, до чого ми прийшли нині: мода є в першу чергу бізнесом. Тепер перед нами нова амбітна мета – виростити цей бізнес до розміру big brands.

Що для Вас незалежність?

Це в першу чергу свобода, свобода обирати. Де жити, як жити. Неможливо вдихнути на повні груди, коли діафрагма в корсеті. Тож для нас, українців, нині незалежність тотожна життю.

Світовий бомонд у вбранні українських дизайнерів

Іван Фролов – FROLOV

Іван Фролов – справжнє відкриття у модній індустрії. Своїм унікальним вбранням він захопив не лише українських зірок, але й світових знаменитостей. Помітними акцентними речами у колекції FROLOV є три речі – корсети, на основі яких створюються сукні, бра та рукавички. Саме вони стали помітною "фішкою" українського бренду, яка вирізняє їх з-поміж інших.

У розкішному вбранні від українського бренду FROLOV з’являлася Ріта Ора, Дуа Ліпа, Гвен Стефані, Бейонсе. Сукню для Бейонсе, яку вона одягнула на відкритті готелю у Дубаї бренд шив під час блекаутів та обстрілів. Навіть під час війни FROLOV не зупиняється та продовжує одягати селебреті у вбрання з біркою "Made in Ukraine".

Руслан Багінський – RB

Руслан Багінський є найвідомішим дизайнером головних уборів в Україні. Своєю наполегливою працею та вірою в те, що у нього все вийде – дизайнер зі Львова досягнув небачених висот.

Його кепі та капелюхи носить Мадонна, Періс Гілтон, Тейлор Свіфт, сестри Джіджі та Белла Хадід та багато інших. Насправді список голлівудських зірок, які мають хоча б один головний убір від талановитого львівського дизайнера – незліченний.

Для світового конценртного турне Renaissance World Tour Бейонсе та її танцювальна команда обрали капелюхи від бреду RB.

Головні убори з літерами RB підкорили модні журнали, а знаменитості в капелюшках від українського дизайнера красувалися на сторінках таких авторитетних видань, як Vogue, W Magazine, Elle і CR Fashion Book. Особиста перемога бренду RB – глянець Vogue з Мадонною, яка сяяла на обкладинці у капелюсі від Руслана Багінського.

Світлана Бевза – Bevza

Український бренд Bevza підкорив Тиждень моди у Нью-Йорку. Вже багато сезонів засновниця бренду Світлана Бевза презентує свої колекції "за океаном". Вбрання від української дизайнерки одягають Селена Гомес, Емілі Ратажковскі, Софі Тернер та багато інших відомих зірок.

Найбільше світові зірки люблять український бренд за лаконічність, мінімалізм, простоту форм і силуетів, архітектурний крій та точні лінії. А от впізнати творіння Світлани Бевзи можна завдяки її знаменитим аксесуарам – сережкам та кольє у вигляді колосків та балаклаві, яка увійшла до колекції 2020 року. Балаклава присвячена княгині Ользі стала неабияк показовим елементом у колекції.

Зараз бренд Bevza є одним із найбільш впізнаваних у світі імен української індустрії моди, а також одним із найуспішніших українських брендів.



Белла Хадід у топі від Bevza / Фото з Vogue



Гвен Стефані у сукні від Bevza / Фото з Insider

Ксенія та Антон Шнайдери – Ksenia Schnaider

Ksenia Schnaider – це головний бренд в Україні, який виготовляє речі з деніму. Бренд підкорив світову спільноту одягом з переробленого деніму, тож тепер у своїх гардеробах джинси від українських дизайнерів мають сестри Хадід, Дуа Ліпа, Селін Діон та багато інших зірок.

Візитною карткою бренду стали незвичайні джинси demi-denims, які поєднали в собі скінні і кюлоти, а також джинси з різних клаптиків деніму. Зараз кожна нова модель українського бренду – культова, а про талановиту марку пишуть такі видання як The New York Times, Forbes, Daily.mail, Vogue, Harpers`s Bazaar.



Дуа Ліпа в костюмі Ksenia Schnaider / Фото з Instagram



Селін Діон в джинсах Ksenia Schnaider / Фото з Instagram

Лілія Літковська – Litkovska

Дизайнерка Лілія Літковська вже багато років створює вбрання для українських знаменитостей, а за останній період – шиє одяг для першої леді Олени Зеленської.

Лілія заснувала лейбл у 2009 році, а вже через два роки потрапила на Тиждень високої моди в Парижі. У 2013 році увійшла до списку Vogue Talents, 200 найперспективніших молодих дизайнерів світу, ініційованого італійським виданням Vogue.

У списках прихильниць бренду – світові знаменитості. Джинси бренду LITKOVSKA носить Наомі Кемпбелл, а сукні – Моніка Беллуччі.



Наомі Кемпбелл в джинсах від LITKOVSKA / Фото з Vogue

Мері Фуртас – CULTNAKED

Бренд Cultnaked створила у 2017 році у Львові fashion-фотографиня та дизайнерка Мері Фуртас. CULTNAKED – це бренд жіночого одягу, в основі якого – відверте, але зручне вбрання для вечірок.

Вбрання від української дизайнерки швидко полюбили зірки за кордоном. Тепер серед клієнтів марки – співачка Аріана Гранде, модель Кендалл Дженнер, акторка Меган Фокс та моделі жіночої білизни Victoria’s Secret – Жозефін Скрівер, Жасмін Тукс та інші.



Кендалл Дженнер у вбранні CULTNAKED / Фото з Vogue



Меган Фокс у вбранні CULTNAKED / Фото з Vogue