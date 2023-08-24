Украинцы – очень сильная нация. Под звуки сирен и взрывов дизайнеры закрывали свои шоурумы и производства, но не перестали прекращать свою деятельность. Кто-то – переехал в более безопасное место, кто-то – открыл дверь через несколько месяцев после начала войны, но все они продолжали работать несмотря ни на что.

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Модная индустрия не только не остановилась, но и трансформировалась и вышла на новый уровень. Многие дизайнеры поняли, насколько все же ценно создавать одежду в нашей стране с пометкой "Made in Ukraine".

В мировой моде украинские дизайнеры пользуются большим спросом. Их наряды любят звезды мирового масштаба, поэтому выбирают вещи от украинских брендов для светских событий, концертных туров, выступлений и других событий. Нашими украинскими дизайнерами восхищается весь мир, а мы гордимся тем, что у нас есть такие талантливые модельеры.

Начало модной индустрии – как все было

Модная индустрия начала развиваться в новом русле с обретением независимости, в 1997 году. Тогда Ирина Данилевская, Владимир Нечипорук, Сергей Бызов, Лилия Пустовит и Соня Забуга устроили первую на постсоветском пространстве официальную Неделю моды в Украине.

Моду на украинское первой подхватила Лилия Пустовит, которая в 1999 году создала коллекцию платьев с использованием национального колорита и этнических мотивов. Уже через 2 года политиков стали одевать львовские дизайнера Оксана Караванская и Роксолана Богуцкая. Впоследствии весь украинский бомонд одевался у Андре Тана, Лилии Литковской и Алексея Залевского.

Модная вспышка, которая перевернула fashion-индустрию, произошла в 2014 году после Революции Достоинства. Тогда украинские вышитые орнаменты на платьях и рубашках вызвали заинтересованность за границей. Сначала знаменитости красовались в вышиванках, а впоследствии начали добавлять в свой гардероб наряды от разных украинских дизайнеров. Бум на украинское продолжается до сих пор, а мировые селебреты все активнее появляются в вещах талантливых украинцев.

Украинская вышиванка в мире моды

Юлия Магдич – Yuliya Magdych

Дизайнер из Львова создала бренд вышиванок в 2013 году. Юлия давно увлекалась этнографией, украинскими обычаями и традициями, поэтому продолжила традицию бабушки и мамы и начала создавать собственные вышиванки.

Вышиванки от бренда Yuliya Magdych понравился весь украинский бомонд. Сейчас они есть в гардеробе каждой украинской звезды, а также в знаменитых селебретизах, ведь изделия от украинской дизайнера разлетелись по всему миру. Вышитые платья и вышиванки носят Патриция Каас, Мэй Маск, Кэтрин Зета-Джонс, Бланка Миро, Келли Осборн и многие другие.



Мэй Маск в наряде Yuliya Magdych / Фото с Instagram

Мы спросили у дизайнера об ее успехе на мировой модной арене, об эмоциях, которые она испытывает, когда видит мировых звезд в своем наряде и как по ее мнению изменилась мода в Украине за годы независимости.

Настоящий бум на вышиванку начался после Революции Достоинства. Тогда вышиванки начали одевать мировые знаменитости и больше узнавать Украину, а во время войны – эта вещь стала нашим "оружием". Одевая вышиванку мы демонстрируем нашу несокрушимость. Как вы считаете, на вышиванку повлияли разные периоды Украины и что для вас лично означает эта вещь?

Вышиванка как живой организм: растет и трансформируется. Я рада, что она переживает свой ренессанс, что мы с командой к нему причастны. Одевая вышиванку, мы, де факто, одеваем вторую кожу – украинскую. Это и гордость, и оберег.

Вышиванки от бренда Yuliya Magdych носят не только украинцы, но и мировые знаменитости. Какой момент стал для вас знаковым и Вы поняли, что стали узнаваемым во всем мире брендом?

У меня и сейчас нет такого осознания. Еще очень много работы впереди. Бесспорно, я горжусь тем, что осуществляю культурную дипломатию: ведь украинский национальный костюм теперь одевают во многих странах, зато трудно себе представить, чтобы мы выбрали себе каждый день французский или пакистанский костюм, к примеру.

Как по-вашему изменилась украинская мода во времена независимости?

Украинская мода была вынуждена очень быстро взрослеть, без учителей и воспитателей. Главное, к чему мы пришли сейчас: мода в первую очередь бизнес. Теперь перед нами новая амбициозная цель – вырастить этот бизнес в размере big brands.

Что для вас независимость?

Это в первую очередь свобода, свобода выбирать. Где жить, как жить. Невозможно вдохнуть полной грудью, когда диафрагма в корсете. Поэтому для нас, украинцев, сейчас независимость тождественна жизни.

Мировой бомонд в наряде украинских дизайнеров

Иван Фролов – FROLOV

Иван Фролов – настоящее открытие в модной индустрии. Своим уникальным нарядом он увлек не только украинских звезд, но и мировых знаменитостей. Заметными акцентными вещами в коллекции FROLOV есть три вещи – корсеты, на основе которых создаются платья, бра и перчатки. Именно они стали заметной "фишкой" украинского бренда, которая отличает их от других.

В роскошных одеждах от украинского бренда FROLOV появлялась Рита Ора, Дуа Липа, Гвен Стефани, Бейонсе. Платье для Бейонсе, которое она надела на открытии отеля в Дубае бренд шил во время блекаутов и обстрелов. Даже во время войны FROLOV не останавливается и продолжает одевать селебреты в наряды с биркой "Made in Ukraine".

Руслан Багинский – RB

Руслан Багинский является известным дизайнером головных уборов в Украине. Своим упорным трудом и верой в то, что у него все получится – дизайнер из Львова достиг невиданных высот.

Его кепи и шляпы носят Мадонна, Пэрис Гилтон, Тейлор Свифт, сестры Джиджи и Белла Хадид и многие другие. На самом деле список голливудских звезд, имеющих хотя бы один головной убор от талантливого львовского дизайнера – бесчислен.

Для мирового конценртного турне Renaissance World Tour Бейонсе и ее танцевальная команда выбрали шляпы от бреда RB.

Головные уборы с буквами RB покорили модные журналы, а знаменитости в шляпках украинского дизайнера красовались на страницах таких авторитетных изданий, как Vogue, W Magazine, Elle и CR Fashion Book. Личная победа бренда RB – глянец Vogue с Мадонной, сверкавшей на обложке в шляпе от Руслана Багинского.

Светлана Бевза – Бевза

Украинский бренд Bevza покорил Неделю моды в Нью-Йорке. Уже много сезонов основательница бренда Светлана Бевза представит свои коллекции "за океаном". Наряды от украинской дизайнера одевают Селена Гомес, Эмили Ратажковски, Софи Тернер и многие другие известные звезды.

Больше всего мировые звезды любят украинский бренд за лаконичность, минимализм, простоту форм и силуэтов, архитектурный крой и точные линии. А вот узнать творения Светланы Бевзы можно благодаря ее знаменитым аксессуарам – серьгам и колье в виде колосьев и балаклаве, вошедшей в коллекцию 2020 года. Балаклава посвященная княгини Ольге стала очень показательным элементом в коллекции.

В настоящее время бренд Bevza является одним из самых известных в мире имен украинской индустрии моды, а также одним из самых успешных украинских брендов.



Белла Хадид в топе от Bevza / Фото с Vogue



Гвен Стефани в платье от Bevza / Фото с Insider

Ксения и Антон Шнайдеры – Ksenia Schnaider

Ksenia Schnaider – это главный бренд в Украине, который производит вещи из денима. Бренд покорил мировое сообщество одеждой из переработанного денима, поэтому теперь в своих гардеробах джинсы от украинских дизайнеров имеют сестры Хадид, Дуа Липа, Селин Дион и многие другие звезды.

Визитной картой бренда стали необычные джинсы demi-denims, соединившие в себе скинны и кюлоты, а также джинсы из разных лоскутов денима. Сейчас каждая новая модель украинского бренда – культовая, а о талантливой марке пишут такие издания, как The New York Times, Forbes, Daily.mail, Vogue, Harpers`s Bazaar.



Дуа Липа в костюме Ksenia Schnaider / Фото с Instagram



Селин Дион в джинсах Ksenia Schnaider / Фото с Instagram

Лилия Литковская – Литковская

Дизайнер Лилия Литковская уже много лет создает наряды для украинских знаменитостей, а за последний период – шьет одежду для первой леди Елены Зеленской.

Лилия основала лейбл в 2009 году, а уже два года спустя попала на Неделю высокой моды в Париже. В 2013 году вошла в список Vogue Talents, 200 самых перспективных молодых дизайнеров мира, инициированного итальянским изданием Vogue.

В списках поклонниц бренда – мировые знаменитости. Джинсы бренда LITKOVSKA носит Наоми Кэмпбелл, а платья – Моника Беллуччи.



Наоми Кэмпбелл в джинсах от LITKOVSKA / Фото с Vogue

Мэри Фуртас – CULTNAKED

Бренд Cultnaked создала в 2017 году во Львове fashion-фотографиня и дизайнер Мэри Фуртас. CULTNAKED – это бренд женской одежды, в основе которой – откровенный, но удобный наряд для вечеринок.

Наряды от украинской дизайнера быстро полюбили звезды за границей. Теперь среди клиентов марки – певица Ариана Гранде, модель Кендалл Дженнер, актриса Меган Фокс и модели женского белья Victoria's Secret – Жозефин Скривер, Жасмин Тукс и другие.



Кендалл Дженнер в наряде CULTNAKED / Фото с Vogue



Меган Фокс в наряде CULTNAKED / Фото с Vogue