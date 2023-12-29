Тіна Кароль обожнює жіночні та елегантні образи, але й разом з тим любить епатувати у незвичному вбранні. Знаменитість вирішила підібрати для нової фотозйомки образ оверсайз. Світлини їй зробив відомий фешн-фотограф і портретист Михайло Федорак.

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Виконавиця позувала перед камерою в маскулінному костюмі, ніби знятому з чоловічого плеча. Тіна одягнула під низ білу футболку, а верх доповнила піджаком кремового відтінку. Він був помітно на неї завеликий в плечах та рукавах.

Довершили образ штани палаццо та аксесуари. Тіна одягнула масивні золотисті сережки. Стилісти вклали волосся в кучері, які вона заправила у піджак, а візажисти зробили красивий макіяж залишивши очі в природньому стані та лише підкресливши коричневим олівцем та помадою пухкі губи.



Тіна Кароль в маскулінному костюмі / Фото з інстаграму Тіни Кароль



Тіна Кароль в маскулінному костюмі / Фото з інстаграму Тіни Кароль



Тіна Кароль в маскулінному костюмі / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Як завжди, Тіна на кадрах посміхалася та позувала з легкістю. Свої світлини вона підписала словами: "Просто посмішка навзаєм. Ми сильніші, ніж самі можемо уявити".

У коментарях фанати, як завжди, засипали зірку приємними компліментами:

"У жінки немає кращого макіяжу, ніж щастя в її очах";

"Неймовірна";

"Ці фоточки – це любов";

"Посміхайся частіще, тобі дуже личить посмішка";

"Ваша посмішка це окремий вид мистецтва".

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Знаменитість заколядувала в атмосферному різдвяному светрі та білих лосинах. Її аутфіт доповювали угги та коричневі рукавиці.

Також Тіна Кароль позувала у трикотажній сукні довжини максі з чорними лакованими туфлями на шпильці.

Співачка на початку грудня одягнула тілесно-коричневий напівпрозорий боді. Спокусливий образ зірка доповнила довгою чорною спідницею.