Тина Кароль обожает женственные и элегантные образы, но вместе с тем любит эпатировать в необычном наряде. Знаменитость решила подобрать для новой фотосъемки образ оверсайза. Фотографии ей сделал известный фэшн-фотограф и портретист Михаил Федорак.

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Исполнительница позировала перед камерой в маскулинном костюме, словно снятом с мужского плеча. Тина надела под низ белую футболку, а верх дополнила пиджаком кремового оттенка. Он был заметно на нее слишком велик в плечах и рукавах.

Завершили образ штаны палаццо и аксессуары. Тина надела массивные золотистые серьги. Стилисты уложили волосы в кудри, которые она заправила в пиджак, а визажисты сделали красивый макияж, оставив глаза в естественном состоянии и лишь подчеркнув коричневым карандашом и помадой пухлые губы.



Тина Кароль в маскулинном костюме / Фото из инстаграмма Тины Кароль



Тина Кароль в маскулинном костюме / Фото из инстаграмма Тины Кароль



Тина Кароль в маскулинном костюме / Фото из инстаграмма Тины Кароль

Как всегда, Тина на кадрах улыбалась и позировала с легкостью. Свои фотографии она подписала словами: "Просто улыбка взаимности. Мы сильнее, чем сами можем вообразить".

В комментариях фанаты, как обычно, засыпали звезду приятными комплиментами:

"У женщины нет лучшего макияжа, чем счастья в ее глазах";

"Невероятная";

"Эти фоточки – это любовь";

"Улыбайся чаще, тебе очень подходит улыбка";

"Ваша улыбка – это отдельный вид искусства".

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Знаменитость заколядалась в атмосферном рождественский свитере и белых лосинах. Ее аутфит дополняли угги и коричневые варежки.

Также Тина Кароль позировала в трикотажное платье длины макси с черными лакированными туфлями на шпильке.

Певица в начале декабря надела телесно-коричневый полупрозрачный боди. Соблазнительный образ звезда дополнила длинной черной юбкой.