Фреймут вже багато років не веде публічний спосіб життя. Вона пішла з телебачення та присвятила себе дітям. Після повномасштабного вторгнення вона перебралася жити до Лондона з донькою Євдокією та сином Валерієм.

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Телеведуча рідко публікує сімейні кадри чи повсякденні образи, втім нещодавно потішила свою аудиторію в розкішному образі.

Образ Ольги Фреймут

Стиль зірки телебачення завжди витриманий в притаманних їй аристократичних манерах. Вона любить перевірені часом бренди, дорогі тканини та базові кольори, хоч часом може зробити ставку на щось вкрай кардинальне.

До прикладу, внести свіжості своєму аутфіту Фреймут вирішила завдяки яскравій сукні кольору фуксії. Плаття має вигляд костюма, який складається зі спідниці та подовженої туніки. Таку адаптацію сукні телеведуча обрала від українського бренду Lake Studio.

На сайті вказано, що всі сукні вже розкупили, втім зазначена ціна. Шовкове плаття довжини міді коштує 21 тисячу гривень.

До цієї сукні Ольга Фреймут підібрала білі туфлі-човники та зробила фірмову зачіску з кучерями, а на губи нанесла яскраву малинову помаду. До кадру знаменитість стала з книгою власного видавництва "Любовні історії" від Кейт Шопен, першої авторки світового глянцю Vogue.



Стильний образ Ольги Фреймут / Фото з інстаграму телеведучої