До фотосесії Лесю Нікітюк готувала ціла команда. За стиль телеведучої відповідав Ілля Гоменюк, а за макіяж – Світлана Канарська. За розкішну зачіску відповідав Данило Рижницький. Фотографував телеведучу відомий зірковий фотограф Михайло Федорак.

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Образ Лесі Нікітюк

Телеведуча придумала для себе дещо провокаційний образ, тож позувала перед камерами у білосніжній шубі з довгим ворсом, яку придбала в бутику брендового вбрання Helen Marlen Group.

Шубки особливо популярні цього сезону, адже в моду повернувся вінтаж 80-х років, тож образи з такими шубами вважаються найтрендовішими. Втім телеведуча вирішила не створювати класичний образ, тож додала родзинки аутфіту завдяки білим мережевним колготкам.

Образ Лесі Нікітюк доповнили мюлі на підборах з білосніжним пір’ям. Білявка позувала перед камерою з розпущеним волоссям, яке було вкладене в легкі хвильки. Шубу телеведуча одягнула на оголене тіло, тому доповнила шию мінімалістичним ланцюжком. Серед прикрас вона обрала для себе масивний перстень.

У дописі Леся Нікітюк пожартувала, що завжди мріяла бути на обкладинці світового глянцю, втім поки що фотографується лише для світлин власного архіву.

Все життя хотіла бути на обкладинці Vogue, але поки просто фото,

– написала телеведуча.

Ведуча шоу "Хто зверху?" має чимало прихильників, тож її інстаграм-профіль налічує понад 4 мільйона підписників. Фанати вже написали зірці чимало приємних коментарів під її світлинами.

"Твій інстаграм – крутіше і цікавіше будь-якого модного журналу! Гарна дуже!!!";

"Дуже гарний образ. А цей відчужений погляд як раз для модної обкладинки! Який талант перевтілювання!";

"Яка шикарна) Не гірша за Джей Ло";

"Яка краса";

"Побачила фото і подумала, що то VOGUE".



Бездоганна фотосесія Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму ведучої



Бездоганна фотосесія Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму ведучої