К фотосессии Лесю Никитюк готовила целая команда. За стиль телеведущей отвечал Илья Гоменюк, а за макияж – Светлана Канарская. За роскошную прическу отвечал Даниил Рыжницкий. Фотографировал телеведущую известный звездный фотограф Михаил Федорак.

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Образ Леси Никитюк

Телеведущая придумала для себя несколько провокационный образ, поэтому позировала перед камерами в белоснежной шубе с длинным ворсом, которую приобрела в бутике брендового наряда Helen Marlen Group.

Шубки особенно популярны в этом сезоне, ведь в моду вернулся винтаж 80-х годов, поэтому образы с такими шубами считаются самыми трендовыми. Впрочем телеведущая решила не создавать классический образ, поэтому добавила изюминки аутфиту благодаря белым кружевным колготкам.

Образ Леси Никитюк дополнили мюли на каблуках с белоснежными перьями. Блондинка позировала перед камерой с распущенными волосами, которые были уложены в легкие волны. Шубу телеведущая надела на обнаженное тело, поэтому дополнила шею минималистичной цепочкой. Среди украшений она выбрала для себя массивный перстень.

В посте Леся Никитюк пошутила, что всегда мечтала быть на обложке мирового глянца, впрочем пока фотографируется только для фотографий собственного архива.

Всю жизнь хотела быть на обложке Vogue, но пока просто фото,

– написала телеведущая.

Ведущая шоу "Кто сверху?" имеет немало поклонников, поэтому ее инстаграм-профиль насчитывает более 4 миллионов подписчиков. Фанаты уже написали звезде немало приятных комментариев под ее фотографиями.

"Твой инстаграм – круче и интереснее любого модного журнала! Красивая очень!!!";

"Очень красивый образ. А этот отрешенный взгляд как раз для модной обложки! Какой талант перевоплощения!";

"Какая шикарная) Не хуже Джей Ло";

"Какая красота";

"Увидела фото и подумала, что это VOGUE".



Безупречная фотосессия Леси Никитюк / Фото из инстаграма ведущей



Безупречная фотосессия Леси Никитюк / Фото из инстаграма ведущей