Фреймут уже много лет не ведет публичный образ жизни. Она ушла с телевидения и посвятила себя детям. После полномасштабного вторжения она перебралась жить в Лондон с дочерью Евдокией и сыном Валерием.

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Телеведущая редко публикует семейные кадры или повседневные образы, впрочем недавно порадовала свою аудиторию роскошным образом.

Образ Ольги Фреймут

Стиль звезды телевидения всегда выдержан в присущих ей аристократических манерах. Она любит проверенные временем бренды, дорогие ткани и базовые цвета, хотя порой может сделать ставку на что-то крайне кардинальное.

К примеру, внести свежести своему аутфиту Фреймут решила благодаря яркому платью цвета фуксии. Платье имеет вид костюма, который состоит из юбки и удлиненной туники. Такую адаптацию платья телеведущая выбрала от украинского бренда Lake Studio.

На сайте указано, что все платья уже раскупили, впрочем есть его цена. Шелковое платье длины миди стоит 21 тысячу гривен.

К этому платью Ольга Фреймут подобрала белые туфли-лодочки и сделала фирменную прическу с кудрями, а на губы нанесла яркую малиновую помаду. В кадр знаменитость стала с книгой собственного издательства "Любовные истории" от Кейт Шопен, первого автора мирового глянца Vogue.



Стильный образ Ольги Фреймут / Фото из инстаграма телеведущей