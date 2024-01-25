Стиль в одежде Тины Кароль можно охарактеризовать как современный и индивидуальный. Она часто выбирает модные образы и предпочитает элегантные наряды.

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Артистка экспериментирует с сочетанием различных трендовых течений. Иногда она может надевать изысканные вечерние платья, а иногда – уличную одежду. Обычно аутфиты Тина дополняет соответствующими аксессуарами и макияжем, ведь важна каждая деталь. В повседневной жизни исполнительница выбирает более удобную, часто спортивную одежду.

Начало пути

Началом полноценной карьеры Тины Кароль можно считать 2005 год, когда тогда еще очень юной она стала лауреатом песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". Но первые публичные появления талантливой девушки были еще до этого – в качестве солистки ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. Наряд соответствующий – строгая форма.



Тина Кароль в форме / Фото из фейсбука Тины Кароль

Тина Кароль – бунтарка

Уже после участия в Евровидении 2006 года певицу часто можно было увидеть в дерзких образах. Макияж – смоки-айз. Волосы тоже стали более короткими.



Бунтарский образ Тины Кароль / Фото: Viva



Бунтарский образ Тины Кароль / Фото: Viva

В 2011 году исполнительница решила кардинально изменить прическу. Сама певица сравнила себя с хулиганкой, когда вспоминала свой стиль того времени.



Бунтарский образ Тины Кароль / Фото: Viva

В 2019 году на "Танцах со звездами" Тина повторила свой образ.



Тина Кароль в образе юности / Фото из инстаграма певицы

Привычный нам образ

Во второй половине 2010-х Тина Кароль перевоплотилась в такую, какой сейчас мы ее знаем: голливудский гламур, элегантный силуэт и фирменные красные губы, ставшие своеобразной визитной карточкой певицы.



Современный образ певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Современный образ певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Сейчас все чаще можно увидеть звезду в нюдовой палитре. Это касается как одежды, так и макияжа. Легкость, нежность, изящество – такие слова приходят на ум.



Современный образ певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Современный образ певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль



Современный образ певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль





Современный образ певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Тина Кароль никогда не боялась экспериментировать, маскулинные образы также всегда подходили исполнительнице.



Современный образ певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль



Современный образ певицы / Фото из инстаграма Тины Кароль

Сотрудничество с Frolov

Отдельного внимания заслуживают образы Тины от известного украинского дизайнера Ивана Фролова.



Тина Кароль в наряде от Frolov / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль в наряде от Frolov / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль в наряде от Frolov / Фото из инстаграма певицы

Он также шил сценические костюмы для Бейонсе, Måneskin, Джей Ло, Риты Оры, Джамалы и многих других украинских и мировых звезд.