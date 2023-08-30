Бейонсе продовжує свій концертний тур "Renaissance World Tour". Знаменитість завершила концерти в Європі та активно гастролює Америкою.

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У травні співачка відкрила свій концертний тур у Стокгольмі в капелюсі від Руслана Багінського. Дизайнер підготував для зірки світового масштабу кілька головних уборів – капелюхи у сріблястому та червоному кольорі, а також червоне кепі з блискітками.

Нещодавно Бейонсе вразила всіх виходом у сукні від українського бренду FROLOV. Це не вперше український дизайнер шиє вбрання для R&B-діви. У січні співачка виступила на презентації готельного коплексу в Дубаї у рожевій сукні Firework з фірмовим корсетом та дизайном у вигляді кристалів.

Співачка на виступ у Лас-Вегасі одягнула металеве мініплаття, верхня частина якого під час виступу трансформувалося на прозоре боді з вишитим вручну серцем FROLOV. Вбрання приїхало до артистки з Києва.

Образ зірки доповнювали тілесні колготки в сіточку та об’ємний червоний капелюх з прорізами для очей, який спадав на обличчя.



Розкішна сукня від бренду FROLOV / Фото з Instagram

"Ми дуже пишаємось можливістю створити другий індивідуальний образ для Бейонсе з інтервалом лише сім місяців. Я пишаюся нашою командою, яка виготовляє неймовірні речі у неймовірні терміни, незважаючи на ракетні атаки та повітряні обстріли Києва. Для нас честь таким чином показувати та нагадувати світові про металеву стійкість українського народу та відчувати підтримку від найвідоміших зірок, як Бейонсе!", – прокоментував дизайнер Іван Фролов.