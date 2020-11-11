Американська модель Емілі Ратажковскі навіть у декреті не забуває тішити шанувальників розкішними та гарячими кадрами. Вагітність додає моделі ще більшої краси та ніжності.

На своїй інстаграм-сторінці вагітна Емілі Ратажковскі презентувала нову колекцію купальників власного бренду Inamorata. Хоч карантинні обмеження лише посилились у світі, жінка рекомендує купувати її речі для відпочинку навіть на власному подвір'ї.

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Нова колекція відрізняється своїм фасоном від інших речей, оскільки тепер бюстгальтер є більш закритим і має горловину, через що нагадує, скоріше, зручний топ для відпочинку. Щоправда, він є дуже відвертим, оскільки на Емілі можна побачити, як у ньому засвітились її інтимні зони на грудях.

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Трусики в моделі чудово підкреслили її стрункі ноги та округлий живіт, яким Емілі неабияк хизується. Зйомка нової реклами продукції відбулась у фотостудії на тлі морських пейзажів, яких зараз точно не вистачає улюблениці мандрівок Ратажковскі.

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Нагадаємо, що про свою вагітність 29-річна Емілі Ратажковскі вперше заявила 26 жовтня. Вона очікує первістка від чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда. Вона ще не знає статі малюка, проте завжди мріяла про доньку. Однак зірка дозволить первістку обрати стать самостійно та не нав'язуватиме йому жодних гендерних стереотипів.