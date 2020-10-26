Американська акторка і модель Емілі Ратажковскі вперше вагітна. Зірка повідомила про особливий стан, позувавши у фотосесії для знаменитого видання Vogue.

Зірковий бейбі-бум продожується! Емілі опублікувала зворушливий ролик, який вже розлітається мережею, на особистій сторінці в інстаграмі. Знаменитість виглядає неймовірно щасливою і готується стати мамою.

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Ратажковскі вирішила повідомити про свій стан особливим способом. Вона тривалий час тримала свою вагітність у секреті, а тепер возувала у спеціальній фотосесії для знаменитого глянцю Vogue та прикрасила обкладинку нового випуску.

Популярна модель одягнула атласну сукню гірчичного кольору з пікантним декольте, що прикрашене красивим мереживом, та на тонких бретелях. Волосся вона пофарбувала у новий відтінок, а на обличчі зробила легкий макіяж. Емілі на ролику усміхається та ніжно обіймає чималий вагітний животик.

Вдячний і зростаючий. Дякую Vogue за цю особливу обкладинку,

– написала в дописі зірка.

Також вона опублікувала ролик, де показала найяскравіші моменти із періоду своєї вагітності.

Зазначимо, 23 лютого 2018 року Емілі Ратажковскі вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Маккларда. Закохані зустрічалися декілька тижнів, після чого вирішили офіційно зареєструвати свої стосунки. Пара мешкає в розкішному особняку та має домашнього улюбленця – собаку. Незабаром їхній будинок наповниться ще й дитячим сміхом. Стать малюка модель наразі не розсекречує.