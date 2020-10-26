Американская актриса и модель Эмили Ратаковски впервые беременна. Звезда сообщила об особом состоянии, позировав в фотосессии для знаменитого издания Vogue.

Звездный бэйби-бум продолжается! Эмили опубликовала трогательный ролик на личной странице в Инстаграме, который уже разлетается по сети. Знаменитость выглядит невероятно счастливой и готовится стать мамой.

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Ратаковски решила сообщить о своем состоянии особым способом. Она долгое время держала свою беременность в секрете, а теперь позировала в специальной фотосессии для знаменитого глянца Vogue и украсила обложку нового выпуска.

Популярная модель надела атласное платье горчичного цвета с пикантным декольте, украшенное красивым кружевом и на тонких бретельках. Волосы она покрасила в новый оттенок, а на лице сделала легкий макияж. Эмили на ролике улыбается и нежно обнимает большой округлый животик.

Благодарный и растущий. Спасибо Vogue за эту специальную обложку,

– написала в публикации звезда.

Также она опубликовала ролик, где показала самые яркие моменты из периода своей беременности.

Отметим, 23 февраля 2018 Эмили Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Влюбленные встречались несколько недель, после чего решили официально зарегистрировать свои отношения. Пара живет в роскошном особняке и имеет домашнего любимца – собаку. Скоро их дом наполнится еще и детским смехом. Пол малыша модель пока не рассекречивает.