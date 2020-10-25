33-летняя американская певица Хилари Дафф ждет появления третьего малыша. Беременность она обнародовала в милом видео с мужем Мэттью Кома, который акцентировал на большом животике жены.

На личной странице в инстаграме знаменитая поп-исполнительница Хилари Дафф объявила о третьей беременности. Она показала трогательный ролик с любимым, на котором засветила округлый живот. Певица появилась в свитере карамельного цвета и темных джинсах. Сзади ее обнимал муж артист Мэттью Кома, который нежно придерживал животик будущей многодетной мамы.

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Наша семья растет. Хотя пока больше я,

– с юмором написала Хилари Дафф.

Меньше чем за сутки видео произвело фурор в сети. Его посмотрели более 5 миллионов пользователей, а в комментариях семью поздравили звездные друзья певицы.

Для Хилари Дафф ребенок, пол которого родители пока держат в тайне, станет третьим. От первого 6-летнего брака с хоккеистом Майком Комри она воспитывает 8-летнего сына Луку Круза, а от мужа Мэттью Комы – 2-летнюю дочь Бэнкс Вайолет.

Стоит отметить, что брак пара заключила в декабре 2019 года уже после рождения девочки. Скромная и сдержанная свадьба была закрытой для журналистов и состоялось в доме Хилари Дафф. На церемонии были только родные и близкие друзья. Стоит отметить, что влюбленные съехались еще в 2017 году, поэтому этот брак стал одним из самых ожидаемых.