Кристина Горняк, вторая жена украинского шоумена Владимира Остапчука, недавно заявляла, что бывшая жена Елена Войченко не пускает детей ведущего к ней. Но на днях Владимир показал кадры знакомства любимой с дочкой.

15 октября пара известного украинского шоумена Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк официально стала супругами. Владимир воспитывает двоих детей после первого брака с Еленой Войченко, он обеспечивает их материально и проводит вместе время, хотя бы два дня в неделю.

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На днях к звездному отцу пришли его дети. На личной странице в инстаграме Остапчук поделился видео, где его вторая жена Кристина совместно проводит время с 7-летней дочкой Владимира Эмилией.

На милом ролике Кристина разговаривает с Эмилией и рассматривает с ней тетрадь для нот. Потом они вдвоем сели за фортепиано и играли на нем. В то время Владимир Остапчук веселился с 3-летним сыном Эваном и играл с ним машинками.

Напомним, что ранее Кристина Горняк в социальных сетях заявляла, что бывшая жена шоумена ревнует к ней: "Опираясь на то, что не позволяет приходить им к нам – очевидно, да. Нужно время". Такой вывод она сделала потому, что Елена Войченко якобы не пускала детей к звездному отцу. Впрочем, похоже на то, что она пересмотрела свое решение.

Смотрите видео онлайн: знакомство Кристины Горняк с детьми: