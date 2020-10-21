В сети не утихает обсуждение новой украинской звездной четы Владимира Остапчука и Кристины Горняк. Недавно жена шоумена написала эмоциональное сообщение в ответ хейтерам, а теперь рассказала о ревности бывшей жены.

15 октября Владимир Остапчук женился во второй раз на Кристине Горняк. Как и до официальной церемонии, не прекращается критика относительно их союза, мол, роман ведущего разрушил его предыдущую семью. Поэтому возлюбленная шоумена периодически вынуждена обращаться к хейтерам.

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На своей странице в инстаграме Кристина Горняк часто отвечает поклонникам на различные вопросы, которые интересуют фанов. На этот раз нотариуса спросили о том, не ревнует ли детей бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко к самой Кристине.

В ответ Горняк удивила заявлением о том, что первая жена шоумена не разрешает приходить детям Владимира Остапчука к ним домой. А потому, по словам Кристины, скорее всего, Елена действительно ревнует и ей нужно определенное время.

Опираясь на то, что не позволяет приходить им к нам – очевидно, да. Требуется время,

- написала Кристина Горняк.



Кристина Горняк о бывшей жене Остапчука / Instagram-Stories / @kristygor

Владимир Остапчук: развод и критика нового супружества

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко с августа 2019 года перестали жить вместе после 12 лет брака. Бывшие супруги воспитывали двоих детей: 7-летнюю Эмилию и 2-летнего Эвана. Отец проводит с сыном и дочкой хотя бы два дня в неделю и обеспечивает их материально.

С Кристиной Горняк шоумен познакомился в августе, когда был ведущим на свадьбе, а девушка подружкой невесты. За несколько недель за кулисами проекта "Танцы со звездами" между парой завязались отношения, а несколько дней назад они сыграли свадьбу.

Союз Владимира и Кристины до сих пор активно обсуждают в сети, в основном с отрицательной стороны. Мужчина считает, что это только потому, что он всегда показывал поклонникам идеальную чету с Еленой Войченко, хоть у них были проблемы в семейных отношениях.