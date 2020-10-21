У мережі не вщухає обговорення нового українського зіркового подружжя Володимира Остапчука і Христини Горняк. Нещодавно дружина шоумена написала емоційний допис у відповідь хейтерам, а тепер розповіла про ревнощі колишньої дружини.

15 жовтня Володимир Остапчук одружився вдруге з Христиною Горняк. Як і до офіційної церемонії, не припиняється критика щодо їхнього союзу, мовляв, роман ведучого зруйнував його попередню сім'ю. Тому кохана шоумена часом вимушена звертатися до хейтерів.

Варто знати Cвятоші безгрішні: дружина Володимира Остапчука звернулась до хейтерів – емоційний допис

На своїй сторінці в інстаграмі Христина Горняк часто відповідає шанувальникам на різні запитання, які цікавлять фанів. Цього разу нотаріусиню спитали про те, чи не ревнує дітей колишня дружина Володимира Остапчука Олена Войченко до самої Христини.

У відповідь Горняк здивувала заявою про те, що перша дружина шоумена не дозволяє приходити дітям Володимира Остапчука до них додому. А тому, за словами Христини, скоріш за все, Олена справді ревнує і їй потрібен певний час.

Спираючись на те, що не дозволяє приходити їм до нас – очевидно, так. Потрібен час,

– написала Христина Горняк.



Христина Горняк про колишню дружину Остапчука / Instagram-Stories / @kristygor

Володимир Остапчук: розлучення та критика нового подружжя

Нагадаємо, що Володимир Остапчук та Олена Войченко з серпня 2019 року перестали жити разом після 12 років шлюбу. Колишнє подружжя виховувало двох дітей: 7-річну Емілію та 2-річного Евана. Батько проводить з сином та донечкою хоча б два дні у тиждень та забезпечує їх матеріально.

З Христиною Горняк шоумен познайомився у серпні, коли був ведучим на весіллі, а дівчина подружкою нареченої. За кілька тижнів за лаштунками проєкту "Танці з зірками" між парою зав'язались стосунки, а кілька днів тому вони зіграли весілля.

Союз Володимира та Христини досі активно обговорюють в мережі, здебільшого з негативного боку. Чоловік вважає, що це тільки тому, що він завжди показував шанувальникам ідеальне подружжя з Оленою Войченко, хоч в них були проблеми в сімейних стосунках.