15 жовтня шоумен Володимир Остапчук одружився вдруге з коханою Христиною Горняк. Навіть після офіційного укладання шлюбу критика нового союзу в мережі не вщухає. Новоспечена дружина зірка відповіла хейтерам, які засуджують роман закоханих, який зруйнував сім'ю ведучого.

Понад пів року тому користувачі викрили кохану Володимира Остапчука, з якою він з'їхався до офіційного розлучення з першою дружиною і мамою двох дітей Оленою Войченко. З того часу фоловерів в інстаграм-блозі Христини Горняк суттєво побільшало, однак серед них більше хейтерів, які не схвалюють стосунки пари. Обраниця шоумена довго мирилась з критикою у коментарях, а лише після одруження наважилась різко відповісти недоброзичливцям.

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Допис вона написала під час медового місяця в Туреччині. Хейтерів вона назвала "святошами безгрішними", наголосивши, що серед них переважно "щасливі дружини" і "матусі двох янголят".

Для вас, мої святі підписники! Це я зараз про тих, хто з німбом над головою засуджує мене, мої вчинки і вчинки мого Володимира, виливаючи свої страхи й образи на життя в коментарях на моїй сторінці,

– звернулась Христина Горняк.

Дружина Володимира Остапчука використала цитату драматурга Вільяма Шекспіра, порадивши критикам засуджувати лише свої помилки: "Гріхи інших судити ви так старанно рветеся, почніть зі своїх і до чужих не доберетеся".

"Не роздавайте порад або рекомендацій як мені жити, або який бумеранг мене наздожене, бо за своє життя я несу відповідальності сама. Поки ви шукайте в мені мінуси і гріхи, я впевнено рухаюся вперед своїм шляхом", – додала Христина Горняк.