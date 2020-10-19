15 жовтня в українському шоу-бізнесі побільшало на одне подружжя. Шоумен Володимир Остапчук одружився вдруге з Христиною Горняк. Проте критиків пари в мережі не зменшилось. Дружина ведучого відповіла хейтерам та пояснила, що сім'ю не розбивала.

Розлучення Володимира Остапчука з Оленою Войченко після 12 років шлюбу стало найгучнішим і найскандальнішим розривом 2019 року. А роман зірки до офіційного розірвання шлюбу викликав шквал критики, як і нова кохана Христина Горняк. Однак вже після першої річниці знайомства закохані підтвердили серйозність свого союзу – одружились і зіграли розкішне весілля. Проте навіть статус дружини не вплинув на кількість хейтерів, яким Христина продовжує відповідати в інстаграмі.

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Обраниця Володимира Остапчука перед 50-тисячною аудиторією пояснила, чому її несправедливо вважають розлучницею. На думку Христини Горняк, розбити міцну сім'ю, у якій панує любов і розуміння, – неможливо.

Сім'ю розбити нереально! Особливо там, де є кохання. А коли воно минає – люди розходяться. Але потрібен якийсь "винуватець", от і перекладається відповідальність,

– написала дружина шоумена в інстаграм-сторіс.



Володимир Остапчук з дружиною Христиною Горняк / Фото Instagram Stories / @kristygor

Розлучення Володимира Остапчука

Нагадаємо, офіційно Володимир Остапчук розлучився з першою дружиною Оленою Войченко 6 березня 2020 року. Проте вже з серпня 2019 року пара не жила разом. Зазначимо, саме 19 серпня минулого року він познайомився з новою дружиною Христиною Горняк на весіллі в Італії, де був ведучим, а дівчина – подружкою нареченої. Проте стосунки новоспеченого подружжя зав'язались за лаштунками проєкту "Танці з зірками" за кілька тижнів після першої зустрічі.

Від першого шлюбу Володимир Остапчук має двох дітей – 7-річну доньку Емілію та 2-річного сина Евана. Вони живуть з мамою, проте їх повністю забезпечує батько, який проводить з малятами мінімум два дні на тиждень. Сама Христина Горняк вважає, що коханий поніс покарання за всіх розлучених у шоу-бізнесі. Сам шоумен пояснює це тим, що показував надто ідеальні стосунки з ексдружиною в мережі, хоч насправді у сім'ї були проблеми.