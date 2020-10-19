15 октября в украинском шоу-бизнесе стало больше на одну пару. Шоумен Владимир Остапчук женился второй раз на Кристине Горняк. Однако критиков пары в сети не уменьшилось. Жена ведущего ответила хейтерам и объяснила, что семью не разбивала.

Развод Владимира Остапчука с Еленой Войченко после 12 лет брака стал самым громким и скандальным разрывом 2019 года. А роман звезды до официального расторжения брака вызвал шквал критики, как и новая возлюбленная Кристина Горняк. Однако уже после первой годовщины знакомства влюбленные подтвердили серьезность своего союза – поженились и сыграли роскошную свадьбу. Однако даже статус жены не повлиял на количество хейтеров, которым Кристина продолжает отвечать в Инстаграме.

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Избранница Владимира Остапчука перед 50-тысячной аудиторией объяснила, почему ее несправедливо считают разлучницей. По мнению Кристины Горняк, разбить крепкую семью, в которой царит любовь и понимание, – невозможно.

Семью разбить нереально! Особенно там, где есть любовь. А когда она проходит – люди расходятся. Но нужен какой-то "виновник", вот и перекладывается ответственность,

– написала жена шоумена в инстаграм-сторис.

Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк / Фото Instagram Stories / @kristygor

Развод Владимира Остапчука

Напомним, официально Владимир Остапчук развелся с первой женой Еленой Войченко 6 марта 2020 года. Однако уже с августа 2019 года пара не жила вместе. Отметим, именно 19 августа прошлого года он познакомился с новой женой Кристиной Горняк на свадьбе в Италии, где был ведущим, а девушка – подружкой невесты. Однако отношения новоиспеченных супругов завязались за кулисами проекта "Танцы со звездами" через несколько недель после первой встречи.

От первого брака Владимир Остапчук имеет двоих детей-7-летнюю дочь Эмилию и 2-летнего сына Эвана. Они живут с мамой, однако их полностью обеспечивает отец, который проводит с малышами минимум два дня в неделю. Сама Кристина Горняк считает, что любимый понес наказание за всех разведенных в шоу-бизнесе. Сам шоумен объясняет это тем, что показывал слишком идеальные отношения с экс-женой в сети, хотя на самом деле у семьи были проблемы.