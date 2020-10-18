Украинский шоумен Владимир Остапчук несколько дней назад женился на Кристине Горняк. Новоиспеченные супруги почти сразу отправились в свадебное путешествие по Турции.

15 октября этого года состоялась свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк. Пара сыграла праздник в одном из загородных ресторанов Киева. После роскошной церемонии новоиспеченные супруги отправились в свадебное путешествие по Турции. Об этом влюбленные сообщили в инстаграме.

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Владимир и Кристина отметили, что приехали в Бодрум – город в Турции. Там они будут находиться только четыре дня, поскольку их ждут дела в Украине. Супруги на своих страницах постоянно делятся фото и видео с медового месяца.



Владимир и Кристина отдыхают в Турции / Instagram-Stories / @vova_ostapchuk

Также пара опубликовала чувственный ролик своей Love Story (истории любви). В нем влюбленные держатся за руки, страстно целуются и гуляют по Киеву, наслаждаясь компанией друг друга.

"Мы не такие как все! И наша love STORY абсолютно не такая, как всегда! Лично я такой еще не видела, у всех всегда ванильно, а у нас все снято по нашему темпераменту! Мы просто бегали, гуляли по городу, вплетали цветы в волосы, много целовались, и все это можно увидеть в нашей истории любви", – подписала трогательное видео Кристина Горняк.