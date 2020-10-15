Успешный ведущий и шоумен Владимир Остапчук и его избранница Кристина Горняк сыграли роскошную свадьбу. Сегодня, 15 октября, шумное празднование и романтическая церемония состоялись в одном из фешенебельных заведений, что под Киевом.

Из-за инфицирования коронавирусом влюбленные были вынуждены перенести празднование, которое было запланировано на сентябрь. Однако пара не расстраивалась, ведь новый этап в их совместной жизни только начинается. 15 октября навсегда останется в сердце и памяти Кристины и Владимира, ведь именно в этот день они создали семью. 24 канал собрал для вас лучшие фото образа невесты и других трогательных мгновений этого особого осеннего дня.

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Фото свадебных платьев Кристины Горняк

Кристина Горняк уже показала свой первый свадебный образ. Для торжества она выбрала стильное платье белого цвета с изысканным вырезом спереди. У платья нет декольте, оно элегантное и изысканное.

Волосы собрала в пучок сзади и добавила красивую кружевную сетку в стиле ретро 90-х. На лице – нежный макияж в нюдових оттенках. Дополнила праздничный look красивыми белыми сережками и букетом.



Свадьба Остапчука и Горняк / Instagram-Storias / @kristygor

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк

Гости собрались в одном из лучших комплексов под Киевом, чтобы поздравить молодоженов. Музыкальное сопровождение было в исполнении популярного пианиста Евгения Хмары. Звуки фортепиано гармонично дополнили общую атмосферу и концепцию праздника.

Свадьба Кристины Горняк и Владимира Остапчука: видео

Выход Кристины и Владимира на свадьбе:

Зал ресторана на свадьбе Остапчука:

Что известно об истории любви Владимира и Кристины

Кристина и Владимир познакомились 19 августа 2019 года на свадьбе в Италии. Тогда Остапчук был ведущим мероприятия, а Горняк – подружкой невесты. Однако тогда они не заинтересовались друг другом, только пообщались и на некоторое время исчезли.

Остапчук рассказывал, что несколько недель после этой встречи были для него непростыми. Он как раз активно готовился к прямым эфирам "Танцев со звездами". Также начался процесс развода с Еленой Войченко. Однако впоследствии в его жизни случился счастливый случай, он снова встретился с Кристиной.

Нынешние жених и невеста случайно встретились за кулисами проекта "Танцы со звездами". Как оказалось, та встреча была судьбоносной. После этого были недели переписки, дружеское общение, первое свидание и романтическое путешествие в Париж.

Они долго скрывали свои отношения, хотя еще с февраля 2020 года о новой избраннице Владимира велись разговоры в сети, когда журналистам удалось рассекретить девушку телеведущего. Остапчук рассказывал, что, когда все страсти утихли, он решил поделиться своим счастьем и познакомить общественность с любимой. Так, Владимир и Кристина объявили о своих отношениях 23 мая в программе "Светская жизнь". Позже на личных инстаграм-страницах влюбленные рассказали свою историю.

Карантин пара провела вместе. За это время Кристина познакомилась с детьми Остапчука. Однако самым важным моментом стало признание. По случаю годовщины знакомства Горняк подарила любимому билет в Стамбул. Тогда во время водной прогулки по Босфору шоумен сделал предложение избраннице и она согласилась выйти за него замуж.

Жених и невеста планировали отпраздновать свадьбу в сентябре, однако оба заболели коронавирусом. Остапчук сполна ощутил на себе эту коварную инфекцию, а вот его любимая перенесла COVID-19 в легкой форме. После выздоровления пара возобновила подготовку к особому празднику и назвала новую дату – 15 октября.