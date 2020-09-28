После года знакомства шоумен и ведущий Владимир Остапчук сделал предложение любимой Кристине Горняк. Пара готовилась к свадьбе, однако церемонию пришлось отложить из-за заражения коронавирусом. После выздоровления влюбленные объявили новую дату.

В конце августа 36-летний Владимир Остапчук сделал предложение нотариусу Кристине Горняк, а уже в начале августа они заболели коронавирусом. Несмотря на то, что пара выздоровела от COVID-19 всего за две недели, запланированную свадьбу им все же пришлось отменить. Об этом они рассказали для программы "Зірковий шлях".

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Владимир Остапчук планировал сыграть вторую свадьбу уже 1 октября, однако церемонию отложили из-за простуды. Как выяснилось, именно после того, как возлюбленная шоумена пригласила гостей на праздник, ему стало плохо. На следующий день он сдал ПЦР-тест и через четыре дня узнал, что болен коронавирусом.

Я отправила приглашение в тот день, когда Владимиру стало плохо. На следующий день, когда мы уже поняли, что он заболел, я уже всем написала: "Извините, свадьбы не будет",

– вспомнила Кристина.

Так, новая дата свадьбы и росписи – 15 октября. Стоит отметить, что брачующиеся уже определились со свадебными нарядами, ведущим и рестораном, однако до сих пор не могут согласовать меню.

"Единственное, что мы еще не выбрали, – меню в ресторане. Это уже мелочи. Вся программа готова. Все ждут", – подчеркнул Владимир Остапчук.

Что известно о свадьбе Владимира Остапчука с Кристиной Горняк

Ранее шоумен признался, что свою свадьбу видит без конкурсов, душевным и в кругу близких людей, ведь ему будет некомфортно в кругу гостей, которых он не знает. На праздник жених и невеста пригласили родственников из Дании, Франции, Венгрии и США.

Кроме того, Владимир Остапчук и Кристина Горняк готовы подписать брачный контракт, ведь, по мнению невесты, он упрощает брак.