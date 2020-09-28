Після року знайомства шоумен і ведучий Володимир Остапчук освідчився коханій Христині Горняк. Пара готувалась до весілля, проте церемонію довелось відкласти через зараження коронавірусом. Після одужання закохані оголосили нову дату.

Наприкінці серпня 36-річний Володимир Остапчук освідчився нотаріусу Христині Горняк, а вже на початку серпня вони захворіли на коронавірус. Попри те, що пара одужала від COVID-19 всього за два тижні, заплановане весілля їм все ж довелось скасувати. Про це наречені розповіли для програми "Зірковий шлях".

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Володимир Остапчук планував зіграти друге весілля вже 1 жовтня, однак церемонію відклали через застуду. Як з'ясувалось, саме після того, як кохана шоумена запросила гостей на свято, йому стало зле. Наступного дня він здав ПЛР-тест і через чотири дні дізнався, що хворий на коронавірус.

Я відправила запрошення в той день, коли Володимиру стало погано. Наступного дня, коли ми вже зрозуміли, що він захворів, я вже всім написала: "Вибачте, весілля не буде",

– пригадала Христина.

Так, нова дата весілля та розпису – 15 жовтня. Варто зазначити, що наречені вже визначились з весільними вбраннями, ведучим та рестораном, однак досі не можуть узгодити меню.

"Єдине, що ми ще не обрали, – меню в ресторані. Це вже дрібниці. Вся програма готова. Всі чекають", – наголосив Володимир Остапчук.

Що відомо про весілля Володимира Остапчука з Христиною Горняк

Раніше шоумен зізнався, що своє весілля бачить без конкурсів, душевним та в колі близьких людей, адже йому буде некомфортно в колі гостей, яких він не знає. На свято наречені запросили родичів Данії, Франції, Угорщини та США.

Крім того, Володимир Остапчук та Христина Горняк готові підписати шлюбний контракт, адже, на думку нареченої, він спрощує шлюб.