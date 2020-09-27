Нещодавно шоумен Володимир Остапчук та його наречена Христина Горняк перехворіли на коронавірус, тому були змушені перенести весілля. Але хвороба минула, тому Христина вирішила влаштувати яскравий дівич-вечір.

Христина Горняк днями відсвяткувала дівич-вечір разом з подругами. Яскравою фотосесією, яку влаштувала наречена Володимира Остапчука, вона поділилась з шанувальниками на своїй сторінці в інстаграмі.

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Для святкового вечора подруги Христини одягнулися однаково: у блакитні джинси та футболки з написами "Bride's team" (команда нареченої). А сама наречена обрала білі штани та футболку з написом Bride.



Дівич-вечір Христини Горняк / Instagram / @kristygor

Однак це був не єдиний її look. Для іншого аутфіту Горняк підібрала білу лляну сукню з декольте та пікантним вирізом до стегон на тонких бретелях. Також дівчина причепила до ледь хвилястого волосся недовгу фату. Образ вдало доповнювали сріблясті лакові босоніжки енкл-стреп.

Яке весілля, якщо не було дівич-вечора? Він був у мене класичним, як "в книжках пишуть", і тепер я точно зрозуміла, що наречена!

– написала Христина Горняк під світлинами.



Дівич-вечір Христини Горняк / Instagram / @kristygor

Вона також подякувала всім подругам за те, що зробили цей вечір таким веселим. Фото оцінили й підписники Христини: "Красива наречена! Ви дуже гарна пара, щастя вам!", "Ви неймовірно прекрасна", "Яка ж красуня".



Дівич-вечір Христини Горняк / Instagram / @kristygor