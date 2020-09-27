Недавно шоумен Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк переболели коронавирусом, поэтому были вынуждены перенести свадьбу. Но болезнь прошла, поэтому Кристина решила устроить яркий девичник.

Кристина Горняк на днях отпраздновала девичник вместе с подругами. Яркой фотосессией, которую устроила невеста Владимира Остапчука, она поделилась с поклонниками на своей странице в инстаграме.

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Для праздничного вечера подруги Кристины оделись одинаково: в голубые джинсы и футболки с надписями "Bride's team" (команда невесты). А сама невеста выбрала белые брюки и футболку с надписью Bride.



Девичник Кристины Горняк / Instagram / @kristygor

Однако это был не единственный ее look. Для другого аутфита Горняк подобрала белое льняное платье с декольте и пикантным вырезом до бедер на тонких бретелях. Также девушка надела на едва волнистые волосы короткую фату. Образ удачно дополняли серебристые лаковые босоножки энкл-стреп.

Какая свадьба, если не было девичника? Он был у меня классическим, как "в книжках пишут", и теперь я точно поняла, что невеста!

– написала Кристина Горняк под фотографиями.



Девичник Кристины Горняк / Instagram / @kristygor

Она также поблагодарила всех подруг за то, что сделали этот вечер таким веселым. Фото оценили и подписчики Кристины: "Красивая невеста! Вы очень красивая пара, Счастья вам!", "Вы невероятно прекрасна", "Какая же красавица".



Девичник Кристины Горняк / Instagram / @kristygor