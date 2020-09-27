На днях знаменитая американская модель Жасмин Тукс обручилась с Хуаном Давидом Борреро. Звезда рассказала подробнее, как все проходило и показала невероятные снимки с гор.

Несколько дней назад Жасмин Тукс объявила о своей помолвке с Хуаном Давидом Борреро, которая состоялась на отдыхе в горах. Теперь модель опубликовала новые снимки на странице в Инстаграме и рассказала интересные детали, как все происходило.

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Как оказалось, Хуан пригласил девушку в неожиданное для нее путешествие. На вертолете пара отправилась в национальный парк в штате Юкка. По прибытии, их сразу же ждали стол с шампанским и закусками и два стула.

Помолвка Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

Впоследствии парень пошел с девушкой на смотровую площадку с невероятными горными пейзажами. Хуан выложил камешками заветные буквы WYMM ("Выйдешь ли ты за меня замуж?"). Любимый модели решил все сделать оригинально, поэтому обручальное кольцо он доставил на дроне. Жасмин ответила утвердительно.

21 сентября. Я не могу смотреть на эти фотографии без слез. Я догадывалась, что эта милая леди, которая расставляла стулья и стол с тостами и шампанским является на самом деле фотографом. Я обожаю все эти запечатленные моменты,

– подписала фотографии Тукс.

Помолвка Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмин также отметила, что как модель, она всегда должна ощущать камеры вокруг себя, но об этой, все же, модель не догадалась.



Помолвка Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes