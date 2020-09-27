Днями знаменита американська модель Жасмін Тукс заручилась з Хуаном Давидом Борреро. Зірка розповіла детальніше, як все проходило й показала неймовірні знімки з гір.

Кілька днів тому Жасмін Тукс оголосила про свої заручини з Хуаном Давидом Борреро, які відбулися на відпочинку в горах. Тепер модель опублікувала нові знімки на сторінці в інстаграмі й розповіла цікаві деталі, як все відбувалося.

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Як виявилося, Хуан запросив дівчину в несподівану для неї подорож. На вертольоті пара вирушила в національний парк в штаті Юка. Після прибуття, їх відразу ж чекали стіл з шампанським та закусками і два стільці.



Заручини Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Згодом хлопець пішов з дівчиною на оглядовий майданчик з неймовірними гірськими краєвидами. Хуан виклав камінцями заповітні літери WYMM ("Чи вийдеш ти за мене заміж?"). Коханий моделі вирішив все зробити оригінально, тому обручку він доставив дроном. Жасмін відповіла стверно.

21 вересня. Я не можу дивитися на ці фотографії без сліз. Я здогадувалась, що ця мила леді, яка розставляла стільці та стіл з тостами та шампанським є насправді фотографом. Я обожнюю всі ці зафіксовані моменти,

– підписала світлини Тукс.



Заручини Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін також зазначила, що як модель, вона завжди має відчувати камери навколо себе, але про цю, все ж, модель не здогадалась.



Заручини Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes