Знаменита американська модель Жасмін Тукс оголосила про заручини з Хуаном Давидом Борреро. У мережі "ангел" Victoria's Secret поділилась першими знімками, які вразили прихильників.

Фото манекенниця опублікувала в інстаграмі. На кадрах видно, що Хуан Давид Борреро освідчився знаменитій красуні під час відпочинку у горах. Чоловік виклав камінцями літери WYMM, що означають Will you marry me? ("Чи вийдеш ти за мене заміж?"). Жасмін Тукс відповіла згодою, відтак закохані відсвяткували подію з шампанським.

"Так, мій коханий! Ми заручені!" – написала модель до знімків.



Жасмін Тукс заручилась / Фото Instagram / @jastookes



Модель Жасмін Тукс виходить заміж / Фото Instagram / @jastookes

Та у мережі звернули увагу не тільки на ефектні гірські пейзажі, але й на перстень Жасмін Тукс. Хуан Давид Борреро замовив для коханої ювелірний виріб у бренду Ritani. Перстень має 7-каратний овальний діамант та платинові зубці, які фіксують масивний камінь. За попередньою оцінкою, особлива прикраса коштує понад 250 тисяч доларів.



Заручини Жасмін Тукс / Фото Instagram / @jastookes

Що відомо про стосунки Жасмін Тукс і Хуана Давида Борреро

Модель Жасмін Тукс і власник додатку Snapchat Хуан Давид Борреро зустрічаються з 2016 року. Пара ніколи не приховувала почуттів, тому часто з'являлась на світських подіях чи демонструвала спільні фото з відпочинку.

За словами інсайдерів західних ЗМІ, друзі давно спонукали Хуана Давида освідчитись знаменитій красуні, однак він не поспішав йти до вівтаря. Тільки після 4 років стосунків чоловік таки запропонував Жасмін Тукс вийти за нього заміж. Відтак невдовзі зіркова пара почне підготовку до весілля.