Знаменитая американская модель Жасмин Тукс объявила о помолвке с Хуаном Давидом Борреро. В сети "ангел" Victoria's Secret поделилась первыми снимками, которые поразили поклонников.

Фото манекенщица опубликовала в Инстаграме. На кадрах видно, что Хуан Давид Борреро сделал предложение знаменитой красавице во время отдыха в горах. Мужчина выложил камешками буквы WYMM, что означает Will you marry me? ("Выйдешь ли ты за меня замуж?"). Жасмин Тукс ответила согласием, поэтому влюбленные отпраздновали событие с шампанским.

"Да, мой любимый! Мы помолвлены!" – написала модель к снимкам.

Жасмин Тукс обручилась / Фото Instagram / @jastookes

Модель Жасмин Тукс выходит замуж / Фото Instagram / @jastookes

Но в сети обратили внимание не только на эффектные горные пейзажи, но и на перстень Жасмин Тукс. Хуан Давид Борреро заказал для любимой ювелирное изделие у бренда Ritani. Перстень имеет 7-каратный овальный бриллиант и платиновые зубцы, которые фиксируют массивный камень. По предварительной оценке, особое украшение стоит более 250 тысяч долларов.

Помолвка Жасмин Тукс / Фото Instagram / @jastookes

Что известно об отношениях Жасмин Тукс и Хуана Давида Борреро

Модель Жасмин Тукс и владелец приложения Snapchat Хуан Давид Борреро встречаются с 2016 года. Пара никогда не скрывала чувств, поэтому часто появлялась на светских событиях или демонстрировала совместные фото с отдыха.

По словам инсайдеров западных СМИ, друзья давно побудили Хуана Давида обручиться со знаменитой красавицей, однако он не спешил идти к алтарю. Только после 4 лет отношений мужчина таки предложил Жасмин Тукс выйти за него замуж. Поэтому вскоре звездная пара начнет подготовку к свадьбе.