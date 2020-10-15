Успішний ведучий та шоумен Володимир Остапчук та його обраниця Христина Горняк зіграли розкішне весілля. Сьогодні, 15 жовтня, гучне святкування та романтична церемонія відбулися в одному із фешенебельних закладів, що під Києвом.

Через інфікування коронавірусом закохані були змушені перенести святкування, яке було заплановане на вересень. Проте пара не засмучувалася, адже новий етап у їхньому спільному житті лише починається. 15 жовтня назавжди залишиться в серці та пам'яті Христини і Володимира, адже саме в цей день вони створили сім'ю. 24 канал зібрав для вас найкращі фото образу нареченої та інших зворушливих митей цього особливого осіннього дня.

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Фото весільних суконь Христини Горняк

Христина Горняк вже показала свій перший весільний образ. До нареченого дівчина виходила у стильній сукні білого кольору з вишуканим вирізом спереду. Вбрання не має декольте, елегантне та вишукане. Вона поєднала look зі світлими туфлями-чвониками на підборах.

Волосся зібрала у пучок ззаду і додала красиву мереживну сітку. На обличчі – ніжний макіяж у нюдових відтінках. Доповнила святковий look красивими білими сережками та букетом.



Весілля Остапчука та Горняк / Instagram-Storias / @kristygor

Весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк

Гості зібралися в одному з найкращих комплексів під Києвом, щоб привітати наречених. Музичний супровід був у виконання популярного піаніста Євгена Хмари. Звуки фортепіано гармонійно доповнили загальну атмосферу та концепцію свята.

Весілля Христини Горняк та Володимира Остапчука: відео

Що відомо про історію кохання Володимира та Христини

Христина та Володимир познайомилися 19 серпня 2019 року на весіллі в Італії. Тоді Остапчук був ведучим заходом, а Горняк – подружкою нареченої. Проте тоді вони не зацікавилися один одним, лише поспілкувалися і на деякий час зникли.

Остапчук розповідав, що декілька тижнів після цієї зустрічі були для нього непростими. Він якраз активно готувався до прямих ефірів "Танців з зірками". Також розпочався процес розлучення з Оленою Войченко. Проте згодом у його житті трапився щасливий випадок, він знову зустрівся з Христиною.

Теперішні наречені випадково зустрілися за лаштунками проєкту "Танці з зірками". Як виявилося, та зустріч була доленосною. Після цього були тижні листувань, дружнє спілкування, перше побачення та романтична подорож в Париж.

Вони довго приховували свої стосунки, хоча ще з лютого 2020 року про нову обраницю Володимира точилися розмови в мережі, коли журналістам вдалося розсекретити дівчину тедеведучого. Остапчук розповідав, що, коли всі пристрасті втихли, він вирішив поділитися своїм щастям та познайомити громадськість з коханою. Так, Володимир та Христина оголосили про свої стосунки 23 травня у програмі "Світське життя". Пізніше на особистих інстаграм-сторінках закохані розповіли свою історію.

Карантин пара провела разом. За цей час Христина познайомилася з дітьми Остапчука. Проте найважливішим моментом стало освідчення. З нагоди річниці знайомства Горняк подарувала коханому квиток у Стамбул. Тоді під час водної прогулянки Босфором шоумен зробив пропозицію обраниці і вона погодилася вийти за нього заміж.

Наречені планували відгуляти весілля у вересні, проте обоє захворіли на коронавірус. Остапчук сповна відчув на собі цю підступну інфекцію, а от його кохана перенесла COVID-19 у легкій формі. Після одужання пара відновила підготовку до особливого свята і назвала нову дату – 15 жовтня.