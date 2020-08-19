Український телеведучий Володимир Остапчук зробив пропозицію новій обраниці Христині Горняк. Освідчення відбулося під час романтичної подорожі в Стамбул, яку дівчина організувала з нагоди річниці знайомства.

Радісною новиною шоумен поділився із шанувальниками на особистій інстаграм-сторінці. Сьогодні, 19 серпня, пройшов рівно рік з того часу, як закохані познайомилися.

До теми Кохана Володимира Остапчука розповіла, який сюрприз приготувала йому з нагоди річниці стосунків

Христина дала інтерв'ю, у якому зазначала, що приготувала для коханого сюрприз. Вона купила квитки у Стамбул, забронювала номер у розкішному готелі. З помешкання пару мала забрати яхта і вони мали відправитися на екскурсію протокою Босфор, насолоджуючись заходом сонця. А пізніше була запланована вечеря з видом на вечірнє місто. Горняк прагнула подарувати Володимиру враження та емоції.

Проте чоловік влаштував для обраниці неабияку несподіванку. Під час прогулянки протокою він зізнався Христині у коханні та зробив пропозицію руки і серця. Зворушливі моменти показав у інстаграм-сторіс. 19 серпня о 19:00 Остапчук запропонував Горняк вийти за нього заміж і вона погодилася.

Володимир Остапчук заручився з Христиною Горняк: дивіться відео онлайн

Христина не стримувала емоцій і була неймовірно радісною. Вона плакала від щастя, адже це один із найромантичніших моментів у стосунках з Володимиром.

Що відомо про стосунки Володимира Остапчука та Христини Горняк

Володимир та Христина оголосили про свої стосунки 23 травня у програмі "Світське життя". Пізніше на їх особистих сторінках в інстаграмі з'явилися чуттєві фото, де закохані розповіли свою історію. Для прихильників шоумена обраниця не стала несподіванкою, адже саме про неї точилися розмови ще з лютого 2020 року, коли журналістам вдалося викрити дівчину телеведучого. Остапчук зазначив, що коли всі пристрасті втихли, він вирішив поділитися своїм щастям та познайомити громадськість з коханою.



Закохані Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: JetSetter.ua

Пара познайомилася 19 серпня 2019 року на весіллі в Італії. Остапчук працював там ведучим, а Горняк була подружкою нареченої. Проте тоді вони не зацікавилися один одним. Поспілкувалися і на деякий час зникли, кожен повернувся до звичного життя.

Телеведучий розповів, що наступні декілька тижнів після зустрічі були для нього непростими. Він розпочав активну підготовку до прямих ефірів "Танців з зірками". Також у той період розпочався процес розлучення з Оленою Войченко. Проте згодом у його житті трапився щасливий випадок.

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Остапчук випадково зустрівся з Христиною за лаштунками проєкту "Танці з зірками" і та зустріч була доленосною. Саме тоді між ними промайнула іскра. Після цього були тижні листувань, дружнє спілкування, перше побачення, романтична подорож в Париж.

Після оприлюднення стосунків Христина подякувала Володимиру за кохання та турботу. Вона зазначила, що після зустрічі з ним розпочала нове життя: "Ти – моя турбота, моя опора, мій промінчик сонця. Ти –відповідальний і цілеспрямований. Ти – найкращий чоловік, друг, тато, син і приклад для багатьох. Твори і йди вперед, а я завжди підтримаю і буду тримати тебе за руку, як і домовлялися".



Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: Viva.ua

Карантин пара провела разом. Христина вже встигла познайомитися з дітьми Остапчука. Закохані не приховують своїх почуттів і разом з'являються на світських заходах. Пара будує стосунки, які, очевидно, зовсім скоро переростуть у сім'ю.