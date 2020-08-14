Шоумен та телеведучий Володимир Остапчук зустрічається з нотаріусом Христиною Горняк. Пара живе разом, а чоловік радує кохану розкішними подарунками. Він купив для дівчини новенький Range Rover, ціна якого перевалила за мільйон гривень.

З травня Володимир Остапчук не приховує роман з Христиною Горняк, стосунки з якою зав'язались до офіційного розлучення з дружиною. Пара активно ділиться подробицями спільного життя у мережі, а в інтерв'ю для "Зіркового шляху" шоумен розсекретив, який дорогий подарунок підготував для обраниці.

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Телеведучий подарував Христині позашляховик Range Rover, про який вона мріяла 10 років. Остапчук зробив справжній сюрприз для коханої, зав'язавши очі та не сказавши ні слова про те, куди вони їдуть. Авто прикрасили величезним червоним бантом, а навколо були феєрверки і кульки. Вартість такого позашляховика становить 1,4 мільйона гривень.

Це був дуже класний сюрприз, бо я дуже мріяла про такий автомобіль. Він про це знав. Авто чорне. Це Range Rover,

– поділилась Христина.

"Звичайно, я прислуховуюсь до її побажань і мрій та за можливості намагаюсь їх виконувати", – наголосив Володимир Остапчук.

Христина Горняк також розповіла, що вже познайомилась з дітьми коханого – 7-річною Емілією та 2-річним Еваном. Перша зустріч відбулась на відпочинку в заміському комплексі під Києвом. Разом вони насолоджувались літом поблизу басейну, а донька Остапчука навіть встигла поділитись з новою обраницею тата своїми секретами.

"Я трошки хвилювалась, але пройшло все набагато краще, ніж я думала", – зізналась Христина. Зараз діти шоумена відпочивають у бабусі, проте після повернення до Києва пара чекає їх у гості.