Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук встречается с нотариусом Кристиной Горняк. Пара живет вместе, а мужчина радует любимую роскошными подарками. Он купил для девушки новенький Range Rover, цена которого перевалила за миллион гривен.

С мая Владимир Остапчук не скрывает роман с Кристиной Горняк, отношения с которой завязались до официального развода с женой. Пара активно делится подробностями совместной жизни в сети, а в интервью "Звездного пути" шоумен рассекретил, какой дорогой подарок подготовил для избранницы.

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Телеведущий подарил Кристине внедорожник Range Rover, о котором она мечтала 10 лет. Остапчук сделал настоящий сюрприз для любимой, завязав глаза и не сказав ни слова о том, куда они едут. Авто украсили огромным красным бантом, а вокруг были фейерверки и шарики. Стоимость такого внедорожника составляет 1,4 миллиона гривен.

Это был очень классный сюрприз, я очень мечтала о таком автомобиле. Он об этом знал. Авто черное. Это Range Rover,

– поделилась Кристина.

"Конечно, я прислушиваюсь к ее пожеланиям и мечтам и по возможности стараюсь их выполнять", – подчеркнул Владимир Остапчук.

Кристина Горняк также рассказала, что уже познакомилась с детьми возлюбленного – 7-летней Эмилией и 2-летним Эваном. Первая встреча состоялась на отдыхе в загородном комплексе под Киевом. Вместе они наслаждались летом возле бассейна, а дочь Остапчука даже успела поделиться с новой избранницей папы своими секретами.

"Я немножко волновалась, но прошло все гораздо лучше, чем я думала", – призналась Кристина. Сейчас дети шоумена отдыхают у бабушки, однако по возвращении в Киев пара ждет их в гости.