Кохана Володимира Остапчука розповіла, який сюрприз приготувала йому з нагоди річниці стосунків
19 серпня 2019 року телеведучий Володимир Остапчук познайомився зі своєю теперішньою обраницею Христиною Горняк. З нагоди річниці знайомства кохана шоумена влаштувала йому сюрприз і невдовзі пара відправиться у романтичну подорож.
Доленосна зустріч Христини та Володимира відбулася на весіллі в Італії, де Остапчук був ведучим, а його нинішня кохана – гостею. Після цього вони випадково зустрілися на "Танцях з зірками", де й розпочалася романтична історія. Тепер Горняк розповіла цікаві деталі спільного життя з Володимиром в інтерв'ю виданню "Сегодня. LifeStyle".
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За цей рік закохані пройшли не одне випробування. Вони довго тримали стосунки в таємниці, а тепер з радістю діляться з шанувальниками подробицями спільного життя, разом відвідують світські заходи та насолоджуються кожною миттю.
Христина зізналася, що найбільше цінує у Володимирові його турботу. Він має чудове почуття гумору та постійно викликає на її обличчі усмішку. Дівчина каже, що почуття кохання живе у ній і з кожним днем воно стає все сильнішим.
Який сюрприз Христина приготувала для коханого на річницю знайомства?
Сьогодні, 19 серпня, пройшов рівно рік з того часу, як вони познайомилися. Днями телеведучий подарував коханій розкішний автомобіль, а вона вирішила влаштувати йому сюрприз та організувала подорож. Пара обожнює гуляти та насолоджуватися красивими краєвидами, тому на декілька днів відправиться до місць, де спостерігатиме за прекрасними заходами сонця.
Христина купити квитки у Стамбул. Там замовила розкішний готель, до якого припливе яхта, що буле катати закоханих під час заходу сонця по Босфору. Екскурсовод розповідатиме захопливі історії, а після цього відбудеться вечеря з видом на вечірнє місто. Горняк зазначила, що вирішила дарувати враження та емоції.