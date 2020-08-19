19 серпня 2019 року телеведучий Володимир Остапчук познайомився зі своєю теперішньою обраницею Христиною Горняк. З нагоди річниці знайомства кохана шоумена влаштувала йому сюрприз і невдовзі пара відправиться у романтичну подорож.

Доленосна зустріч Христини та Володимира відбулася на весіллі в Італії, де Остапчук був ведучим, а його нинішня кохана – гостею. Після цього вони випадково зустрілися на "Танцях з зірками", де й розпочалася романтична історія. Тепер Горняк розповіла цікаві деталі спільного життя з Володимиром в інтерв'ю виданню "Сегодня. LifeStyle".

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За цей рік закохані пройшли не одне випробування. Вони довго тримали стосунки в таємниці, а тепер з радістю діляться з шанувальниками подробицями спільного життя, разом відвідують світські заходи та насолоджуються кожною миттю.

Христина зізналася, що найбільше цінує у Володимирові його турботу. Він має чудове почуття гумору та постійно викликає на її обличчі усмішку. Дівчина каже, що почуття кохання живе у ній і з кожним днем воно стає все сильнішим.